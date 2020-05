Ospite dell’ultima puntata di “Domenica In”, il cantante e opinionista televisivo Pupo si è autocensurato, inasprendo la concorrenza a Mediaset.

La battaglia tra le due reti generaliste si fa dura. Quella tra Rai e Mediaset sarà pure una concorrenza leale, ma somiglia molto ad una guerra fredda, combattuta senza esclusioni di colpi. Un duello costituito da dispetti, sfregi, punzecchiature e molto altro.

Domenica In, Mara Venier e il collegamento video con Pupo

Nonostante l’emergenza sanitaria nazionale, la conduttrice Mara Venier continua ad allietare le domeniche pomeriggio di milioni di famiglie italiane. Tra gli ospiti di spicco dell’ultima puntata di Domenica In, trasmessa il 3 maggio, la 69enne veneta ha avuto in collegamento video il celebre cantautore Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi.

Si sa, l’esuberante cantautore è reduce dalla sua prima esperienza professionale al Grande Fratello Vip 4, popolare reality show di Mediaset. Fino a qualche settimana fa, infatti, Pupo ha sbalordito positivamente i suoi fan, per aver svolto egregiamente il ruolo di opinionista a fianco del conduttore Alfonso Signorini.

Ciononostante, durante il collegamento video con Mara Venier, il 64enne di Arezzo ha parlato di tutto fuorché del Grande Fratello Vip 4. Pupo si è sbottonato e ha parlato, senza freni inibitori, del suo successo nell’ambito musicale ma anche delle difficoltà attraversate con la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Domenica In, Pupo non proferisce parola sul reality Mediaset

A Domenica In, tuttavia, non c’è stato spazio per parlare del Grande Fratello Vip. Non è stato possibile approfondire la recente esperienza professionale di Pupo all’interno dello storico format di Canale 5. D’altra parte si tratta pur sempre di Mediaset, che da tempi immemori rappresenta l’insopprimibile concorrenza della Rai.

Ciononostante il pubblico di Domenica In esclude possa essersi trattato di un vero e proprio sgambetto a Canale 5 e ritiene che Mara Venier sia una grande professionista, incapace di scendere a simili bassezze.