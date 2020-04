Mara Venier si accascia sul bancone, il crollo in lacrime: il pianto inconsolabile

Mara Venier si accascia sul bancone, il crollo in lacrime: il pianto...

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier crolla in diretta. La conduttrice si perde in un pianto inconsolabile. Ecco cosa è successo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua genuinità, per il suo essere vera. Per tutti i telespettatori è la Zia Mara, la Zia d’Italia, amorevole sensibile oltre che professionale.

Il suo Domenica In, sta andando in queste ultime settimane in onda comunque, nonostante la Pandemia e nonostante le difficoltà, riuscendo a scandire le domeniche italiane in questo momento di difficoltà.

Durante l’ultima puntata del suddetto talk Show, la conduttrice veneta crolla in diretta. La presentatrice scoppia in lacrime, ecco cosa è accaduto nello studio di Domenica In. Il video sui social diventa virale.

Mara Venier scoppia in lacrime in diretta

Non è solo la Zia d’Italia, la Mara è anche un’amorevole nonna, e come tantissime nonne italiane in questo momento sono distanti dal loro bene più prezioso, i loro nipotini.

Durante la diretta è stato mandato infatti un breve video messaggio che ritrae il suo piccolo Claudio che le Augura Buona Pasqua e di seguito tanti ‘nipotini’ sparsi per l’Italia che hanno augurato una Santa Pasqua a lei e a tutti gli Italiani.

Un momento davvero molto commovente per la Zia Nazionale, la quale soffre della lontananza del suo nipotino ed è stata colta di sorpresa con il suo dolcissimo messaggio d’auguri.

Il Video sui social diventa virale

Il video in questione è stato pubblicato nelle ultime ore da Mara Venier sul suo profilo social di Instagram.

Il video è accompagnato da un brevissimo post dove la presentatrice ammette che in questo momento in cui siamo lontani dai nostri affetti più cari ‘siamo tutti più fragili’, e che è ‘devastante non vedere i nostri nipoti’.

Ecco il video pubblicato poche ore fa sui social: