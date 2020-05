Domenica In, Pamela Prati piange in diretta: la replica fulminea di Eliana...

L’ennesima intervista televisiva di Pamela Prati ha alimentato l’ira di Eliana Michelazzo. L’ex furente manager della showgirl non ci sta e replica su Instagram.

Non si arrestano le polemiche che orbitano attorno allo scandalo mediatico Pratigate. L’ultimo episodio di una lunga serie di smentite, commenti e dinieghi è stata la fulminea replica di Eliana Michelazzo alle freschissime dichiarazioni di Pamela Prati.

Domenica In, Pamela Prati fa mea culpa in diretta

Nell’ultima puntata del salotto televisivo Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha concesso ampio spazio all’ex soubrette del Teatro Bagaglino. Dopo aver presentato la sua prima biografia, Pamela Prati è stata telegrafica nel far chiarezza sul Pratigate, lo scandalo mediatico che l’ha tormentata per oltre un anno.

“Voglio mettere un punto a questa storia e poi se ne parlerà nelle sedi opportune. Chiedo scusa a te Mara Venier e al pubblico. Però sono stata plagiata (…) Adesso però sono ritornata pantera”

Eliana Michelazzo replica alle ultime dichiarazioni di Pamela Prati

Eliana Michelazzo, ex direttrice dell’agenzia Aicos Management, non ci sta. Dopo le discutibili dichiarazioni della showgirl sarda a Domenica In, la Michelazzo ha deciso di replicare a mezzo social.

La quarantenne romana ha smentito le parole di Pamela Prati e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram in cui, punto per punto, ha demolito le affermazioni della sessantunenne. Ecco, qui di seguito, il testo:

“Plagiata? Ma da chi? Da se stessa. Le bugie hanno le gambe corte. Io capisco tutto però credetemi, a distanza di un anno, sentire ancora queste bugie mi fa ridere. La verità devi dirla tutta Pamela, perché tu sai benissimo che hai fatto delle foto con uno che non era Mark Caltagirone. Chi era quell’uomo? Quando parli del bambino… A me non arrivavano i messaggi di quel bimbo? Il piccolo mi diceva che andava a fare la chemio. Quel bimbo credeva di essere un attore, è stato illuso. Cara Pamela, non puoi fare di tutta l’erba un fascio. Hai scritto un libro, sei felice? Bene, ma non mettermi in mezzo. Però vorrei il diritto di replica, perché siamo state messe in mezzo tutte e tre”

Appare del tutto evidente che il nuovo chiarimento di Pamela Prati non stia portando certo ad un cambio di registro da parte della sua ex agente. Caso riaperto, dunque? Forse. Si attendono nuovi risvolti ed eventuali repliche televisive.