Mara Venier furiosa interrompe la trasmissione: il gesto inaspettato

Nell’ultima puntata del programma di Rai 1, la conduttrice si è infastidita e ha deciso di interrompere l’intervista. Guardate cos’è successo.

Mara Venier continua a essere al timone di Domenica In e capita che debba affrontare degli imprevisti. Così è avvenuto domenica scorsa.

L’amatissima conduttrice, infatti, ha dovuto interrompere un’intervista a causa di un accadimento che l’ha molto infastidita.

Il pubblico ha notato immediatamente la rabbia di Mara, ma c’è chi si è perso la scena. Continuate a leggere per scoprire cos’è successo!

Mara Venier si infastidisce e interrompe l’intervista

Nel corso dell’ultimo appuntamento con Domenica In, Mara Venier si è apertamente innervosita di fronte al pubblico a casa.

Nella giornata del 6 dicembre 2020, Mara ha accolto, tra i suoi ospiti, anche Patty Pravo.

Nel corso della chiacchierata tra le due donne, la conduttrice si è spazientita ed è stata costretta a interrompere l’intervista.

L’accaduto ha attirato l’attenzione del pubblico e lo ha spiazzato. Non si aspettavano che la conduttrice potesse farlo!

Ecco cos’ha fatto arrabbiare Mara

Durante l’intervista a Patty Pravo, c’è stato qualcosa che ha infastidito Mara Venier.

Si tratta di alcuni rumori fuori campo, presumibilmente fatti dagli autori, che hanno disturbato l’intervista alla cantante:

“Scusate!”

– così ha tuonato Mara Venier, palesemente arrabbiata con il suo staff.

La Venier ha interrotto l’intervista per alcuni brevi istanti, dopo di che ha lasciato la parola alla cantante.

Fortunatamente, gli autori hanno prontamente risolto il problema e non hanno più in alcun modo infastidito la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier ha sempre avuto un carattere forte e determinato. Appare sempre solare e allegra, ma, quando ha da dire qualcosa, non riesce proprio a trattenersi!