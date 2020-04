Imbarazzo assoluto a “Domenica In”. La scollatura estrema di Mara Venier ha spiazzato i presenti e i telespettatori a casa.

Non sfugge nulla all’affezionato pubblico di Mara Venier, leggendaria conduttrice di Domenica In. Nel corso della puntata di domenica 26 aprile, la 69enne veneziana è stata protagonista di un imprevisto “hot”.

Non è stato un pomeriggio leggero quello della Zia Mara. Durante il collegamento video con il mâitre patissier Iginio Massari e la sua collaboratrice, la conduttrice ha preso degli appunti inerenti alla ricetta che lo stimato pasticciere era in procinto di realizzare.

Mara Venier va fuori di seno a “Domenica In”

Seduta alla scrivania e munita di carta e penna, Mara Venier si è dedicata alla stesura di appunti sulla crostata proposta dal rinomato pasticciere Iginio Massari. Esattamente come ad un corso di cucina, la conduttrice di Domenica In si è cimentata nella annotazione degli ingredienti, con particolare pazienza e attenzione.

Tra ingredienti, dosi e tempi di cottura, Mara Venier ha rivolto al mâitre patissier una vera e propria escalation di domande:

“Lo zucchero… se lo abbiamo quello normale. Oppure a velo. Poi? …Un baccello di vaniglia? Io avevo detto vanillina… Una stupidata. Ma dove si trova il baccello di vaniglia?”

Ma tra una annotazione e l’altra, i telespettatori e il popolo della rete hanno prestato attenzione al look strepitoso di Zia Mara: una camicetta color lilla, morbida e con un’apertura esagerata che metteva in evidenza il suo generoso décolleté.

Una scollatura che non è affatto passata in sordina. Quando la Venier si è piegata in avanti per scrivere, infatti, la regia ha indugiato: il suo esplosivo décolleté ha fatto capolino, coinvolgendo la conduttrice e lo chef in un siparietto alquanto esilarante.

Il tutto testimoniato con un simpatico filmato sul social network Twitter. Un momento che ha rallegrato la stessa Venier, la quale non ha potuto far a meno di ironizzare sull’accaduto.