Domenica in, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: tutte...

Ecco tutte le anticipazioni sulle trasmissioni più seguite della domenica. Scopriamo insieme gli ospiti e le storie raccontate.

Oggi, 28 marzo 2021, tornano su Rai 1 e Canale 5 i programmi condotti da Barbara d’Urso e Mara Venier, che come sempre intratterranno il pubblico a casa.

Negli appuntamenti di oggi sono previsti importantissimi ospiti e storie incredibili, che stupiranno i telespettatori. Scopriamo tutto insieme!

Anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti in studio da Mara Venier

Mara Venier accoglierà in studio, come sempre, personalità di spicco della comunità scientifica e della sanità italiana, per commentare i progressi della pandemia.

Interverranno a tal proposito il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Commenteranno la situazione anche il Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli.

Tra i personaggi dello spettacolo che si racconteranno questa domenica, 28 marzo 2021, vi saranno Belen Rodriguez, Mara Maionchi e Orietta Berti.

In previsione il collegamento con Don Marco Pozza, autore del libro Papa Francesco – Dei vizi e delle virtù.

Anticipazioni Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: le novità da Barbara d’Urso

Ospiti di oggi nelle trasmissioni di Barbara d’Urso saranno intanto Simona Izzo e il figlio Francesco Venditti, attualmente impegnati con Svegliati amore mio.

E poi l’ex bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, che parlerà del suo nuovo fidanzato, il pugile Dario Succi.

E ancora la famiglia Zenga con Walter Zenga e i figli Andrea e Niccolò.

Quella di stasera di Live – Non è la d’Urso sarà l’ultima puntata di questa stagione. Barbara ha preparato incredibili sorprese, che per il momento non ha voluto svelare.

Non è trapelato neppure chi sarà il personaggio che affronterà le temibili sfere! Per saperne di più non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.