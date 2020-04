Domenica In, clamorosa amnesia di Mara Venier: cosa le scappa di bocca

Sovraccarica di tensione durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier è stata colta da un improvviso e imbarazzante vuoto di memoria, che non le ha fatto ricordare le giuste parole.

Un vuoto di memoria è l’incubo di qualunque presentatore. Un momento terribile che il malcapitato deve saper gestire al meglio. Domenica 5 aprile la smemorata Mara Venier, che non è estranea a questo tipo d’imprevisto televisivo, è stata colta da un buffo vuoto di memoria.

Se si considera la tensione e lo stress degli ultime settimane, causati soprattutto dalle complicazioni inerenti l’emergenza sanitaria Coronavirus, qualche scivolone può anche starci. Sono proprio le gaffes, i lapsus e i colpi di scena di Zia Mara a rendere le tre ore di Domenica In qualcosa di unico.

Il vuoto di memoria della conduttrice

Durante l’ultimo appuntamento domenicale del leggendario show di Rai Uno, la conduttrice veneta si è messa in collegamento con un imitatore del cantante Morgan. Ed è qui che la sbadata 69enne ha tentennato ed è stata colpita da uno spiazzante vuoto di memoria:

“Qui abbiamo avuto…”

Mara Venier non è proprio riuscita a ricordare il nome di Bugo, ossia il cantante che ha accompagnato Morgan nell’esibizione sanremese. La conduttrice si è lasciata sfuggire a mezza bocca ”Buco”, salvo poi scusarsi e darsi un tono.

Un episodio imbarazzante, causato probabilmente dallo stress della diretta. Un vuoto di memoria che ha impedito alla verace conduttrice di Rai Uno di gestire la domanda successiva.

C’è da dire, a difesa di Mara Venier, che nello studio televisivo di Domenica In nessuno è stato in grado di aiutare la presentatrice, come si fa di solito in tutte le trasmissioni tv: ovvero con i fogli o con il gobbo, al di là delle telecamere.

Prima il lapsus di domenica scorsa, ora il vuoto di memoria su Bugo. Ma l’affezionato pubblico di Zia Mara è comprensivo e soprassiede a tutto. Vista l’aria, nelle prossime domeniche potremmo vederne delle belle.