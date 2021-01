Domenica In, anticipazioni: tutti gli ospiti e news sul futuro di Mara Venier

Domenica In, anticipazioni: tutti gli ospiti e news sul futuro di Mara...

Ecco chi saranno gli ospiti di questa prima puntata del 2021 di Domenica In, l’attesissima trasmissione condotta da Mara Venier.

Domenica, 3 gennaio 2021, andrà in onda il primo appuntamento del nuovo anno di Domenica In.

La trasmissione, condotta come sempre da Mara Venier, vedrà la partecipazione di importantissimi ospiti dello spettacolo italiano e dell’informazione.

Scopriamo insieme tutti i nomi attesissimi di questo nuovo appuntamento!

Anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti in studio

Tra gli ospiti di questa prima puntata di gennaio di Domenica In vi sarà anche il celebre artista ed ex membro dei Pooh, Roby Facchinetti.

Il cantante chiacchiererà con Mara, dopo di che darà vita a un momento musicale e parlerà del compianto Stefano D’Orazio, che ci ha lasciati a causa del virus.

Non mancheranno anche l’attrice italiana Giovanna Ralli, il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, l’attrice Cristiana Capotondi e la conduttrice Alba Parietti.

Anticipazioni Domenica In: i contributi inediti della puntata

All’interno del programma, ampio spazio verrà dedicato all’Oroscopo del 2021 con l’astrologo Paolo Fox.

Tra gli altri ospiti vi saranno anche il regista cinematografico Ferzan Özpetek, la giornalista Giovanna Botteri e Guillermo Mariotto.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda dello show, che avverrà alle 14.00 del 3 gennaio 2021 su Rai 1.

Domenica In: Mara Venier dirà presto addio?

Da settimane circolano voci in base alle quale dovrebbero trattarsi delle ultime puntate di conduzione per Mara Venier.

Anche il marito della donna, Nicola Carraro, ha parlato da poco del futuro del programma senza la presenza di Mara Venier.

Per il momento, non sono arrivate notizie ufficiali di un suo licenziamento, ma si parla già dei prossimi progetti della conduttrice.

Secondo molti, la donna potrebbe passare a Mediaset e curare uno show meno impegnativo di Domenica In, magari in prima serata.

Intento, è confermato che Mara Venier condurrà Lo Zecchino D’Oro, che andrà in onda a maggio 2021.