Domenica In, anticipazioni nuovo format di settembre 2020: le novità

Domenica In, dopo la pausa estiva, tornerà a settembre con un format del tutto nuovo pensato dalla conduttrice Mara Venier

Scopriamo tutte le anticipazioni relative alla nuova edizione di Domenica In, in onda dal prossimo settembre 2020 su Rai 1! Davide Maggio ha lasciato trapelare parecchie novità riguardanti le modifiche a Domenica In e un nuovo show di Mediaset.

La rivoluzione dello show

Secondo alcuni rumors e le indiscrezioni diffuse da Davide Maggio, sembra proprio che Mara Venier abbia intenzione rivoluzionare completamente il format di Domenica In.

Il programma che ogni domenica intrattiene milioni di telespettatori si basa principalmente su interviste one to one guidate dalla conduttrice. Soltanto qualche breve spazio assumere i connotati di uno show dedicato all’intrattenimento.

Ed è proprio quest’ultimo punto che la Venier vorrebbe ampliare, risvegliando lo stile anni ’90 della trasmissione con una domenica incentrata sul divertimento.

La conduzione di Domenica In

Al timone della nuova modalità rimarrebbe, ovviamente, sempre Mara Venier. Con lei, però, potrebbero esserci dei compagni di viaggio, per una conduzione corale volta a riportare al centro dell’attenzione proprio l’intrattenimento.

Musica, giochi e tante risate faranno da protagonisti in uno show dove non dovrebbe mancare anche uno spazio per le grandi interviste.

I motivi di questo cambiamento sarebbero legati alla nascita di un altro programma domenicale su Mediaset, che dovrebbe andare in onda prima di Domenica Live, lo show di Barbara D’Urso.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un talk in salsa reality, un omaggio alla vecchia tradizione domenicale risalente agli anni ’90. Da settimane è spuntato anche il nome di Alfonso Signorini come possibile conduttore.

Sul giornalista al timone del nuovo show, però, si nutre qualche dubbio, visto che Signorini, a partire dal prossimo settembre, sarà impegnato con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ai fan di Domenica In non rimane altro che attendere che ulteriori indiscrezioni trapelino nel corso dei mesi estivi.