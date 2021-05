Una domenica televisiva all’insegna dell’intrattenimento, dell’attualità e dei grandi ospiti: emozioni e risate per tutta la famiglia!

Cosa vedremo oggi domenica 30 maggio 2021 in tv? Sei amante del gossip o di approfondimento sull’attualità oppure di giochi e risate? Nessun problema , di certo troverai il programma che fa per te!

Scopriamo insieme tutte le proposte delle principali reti Rai e Mediaset, per una serata imperdibile!

Domenica In del 30 maggio 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

Torna l’atteso appuntamento con Mara Venier ed il suo iconico programma Domenica In. Questa domenica il programma di Mara sarà solitario nel palinsesto pomeridiano, dato che la diretta concorrente Barbara D’Urso ha chiuso i battenti per questa stagione di Domenica Live.

Il talk della Venier inizierà come sempre alle 14.00 su Rai 1 e proseguirà fino alle 17.15 per poi dare spazio al TG1 ed allo Zecchino D’Oro presentato da Carlo Conti.

Tra gli argomenti trattati in puntata ci sarà come d’abitudine l’attualità con focus sulla situazione sanitaria del momento e la presenza del sottosegretario Pierpaolo Sileri, della professoressa Maria Rita Gismondo e del giornalista Mauro Mazza.

A partecipare in collegamento saranno la giornalista antonella Boralevi e la conduttrice Monica Setta.

Per la parte dedicata allo spettacolo ci sarà l’arrivo di un’ospite molto attesa: l’amata cantante Anna Tatangelo che presenterà il suo ultimo singolo “Serenata” tratto dal suo ultimo album in uscita AnnaZero.

Ancora musica protagonista, questa volta in ricordo di un celebre esponente della canzone italiana, Little Tony, ormai deceduto. A ricordarlo molti amici e colleghi, come Pupo, Bobby Solo, Mal, Rita Pavone e la figlia del cantante Cristiana Ciacci.

Che Tempo che fa: Fabio Fazio chiude in bellezza

La trasmissione condotta da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback è arrivata all’ultima puntata della stagione. Come sempre presenze fisse del programma in oonda alle 20.00 su Rai 3 saranno Ale e Franz, Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest e Roberto Saviano.

Ospiti dell’ultima puntata saranno molti personaggi famosi come Lillo, Giusy Ferrery e Takagi&Ketra, il compositore Nicola Piovani, due famosi atleti paralimpici, Diego Gastaldi e Ana Maria Vitelaru.

Non solo interverranno anche Gianluca Vialli e Roberto Mancini, il ministro della SAlute Roberto Speranza, Roberto Burioni noto virologo e Massimo Giannini de La Stampa.

Avanti un altro, ultima puntata: giochi e risate con Paolo Bonolis

Una serata tutta all’insegna della spensieratezza e del divertimento, quella proposta da Canale 5 con il game show Avanti un altro! Pure di sera.

Il noto format prosegue nella sua veste serale come sempre condotto da Paolo Bonolis e dalla sua storica spalla, il maestro Luca Laurenti.

Due le squadre come sempre, che si sfideranno per il montepremi da devolvere in beneficienza. Ultima puntata anche per Avanti un altro ed al timone delle due squadre ci saranno due note showgirl, Alice Basso e Manila Nazaro. Tra gli ospiti anche la conduttrice Paola Perego ed il cantante Bugo.

Come sempre presenti Miss Claudia con il suo “salotto” di personaggi tra cui la Bonas Sara Croce, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bona Sorte Francesca Brambilla, Daniel Nilsson il Bonus e Franco Pistoni lo Iettatore. Chi vincerà?

E voi quale programma preferite? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci per altre anticipazioni sui vostri programmi tv preferiti!

