Domenica in tv, spoiler del 28 febbraio su Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

Domenica in tv, spoiler del 28 febbraio su Domenica In, Domenica Live...

Ecco tutto quello che accadrà oggi negli attesissimi appuntamenti con le trasmissioni di Barbara d’Urso e Mara Venier.

Oggi, domenica 28 febbraio 2021, tornano gli appuntamenti su Rai 1 e su Canale 5 con Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

Nell’attesa che i programmi comincino, vi sveliamo cosa accadrà e chi saranno gli ospiti accolti in studio e in collegamento da Barbara d’Urso e da Mara Venier.

Anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti di Mara Venier

La conduttrice Mara Venier dedicherà ampio spazio all’emergenza sanitaria e si metterà in collegamento con la professoressa Ilaria Capua.

Accoglierà in studio il professor Francesco Le Foche, che fornirà il suo contributo scientifico.

Poi vi sarà spazio per momenti più leggeri, come quello dedicato ad Al Bano Carrisi, che canterà e parlerà della sua famiglia.

Ospite di Domenica In anche l’ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Mara Venier accoglierà anche Amadeus, che tra poco ripartirà con la nuova edizione del Festival di Sanremo 2021.

Anticipazioni Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

Oggi, la conduttrice Barbara d’Urso tornerà con i suoi due programmi di maggiore successo di Canale 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

Ospiterà la showgirl Carmen Di Pietro, Pippo Franco e il figlio Gabriele e anche Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi.

In serata, l’ex gieffina Giulia Salemi affronterà le temutissime sfere di Live – Non è la d’Urso e parlerà della sua relazione in corso con Pierpaolo Pretelli, ancora nella casa. Dovrà scontrarsi anche con l’ex fidanzato Abraham Garcia.

Ospiti anche l’allenatore Walter Zenga che rivelerà l’esito dell’incontro con i suoi figli, dopo l’eliminazione dalla casa del GF Vip di Andrea Zenga.

Infine, ci sarà un faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che si sottoporranno alla macchina della verità dell’Alabama, per scovare le presunte relazioni vip mai trapelate prima d’ora.