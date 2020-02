Domenica ecologica, lo stop del 23 febbraio: orari e disposizioni

Terzo appuntamento con la domenica ecologica, prevista per il 23 febbraio: ecco gli orari e tutte le disposizioni.

Ci sono nuove disposizioni in merito alla domenica ecologica prevista per domani 23 febbraio 2020. Ecco cosa è stato deciso.

Lo stop delle auto del 23 febbraio 2020

Riparte lo stop alle auto previsto per domani 23 febbraio 2020: la città di Roma dovrà nuovamente osservare alcune disposizioni al fine di delimitare lo smog e salvaguardare la natura.

Il provvedimento è necessario per limitare l’inquinamento prodotto dai gas di scarico, cercando di migliorare la qualità dell’aria e insegnare un uso delle fonti energetiche in maniera responsabile.

Che cosa avviene quindi domani? Divieto della circolazione per tutti i veicoli nella zona ZTL Fascia Verde. Gli orari del blocco previsto sono i seguenti:

dalle 6.30 alle 12.30

dalle 17 alle 20

Come evidenzia anche il Messaggero, il blocco è indicato anche per i veicoli che sono forniti di un permesso d’accesso e per la circolazione nelle zone che sono a traffico limitato.

Un orario differente in relazione alle altre domeniche precedenti, in vista del posticipo previsto allo Stadio Olimpico delle ore 18.

Non solo auto, perché anche gli impianti per il riscaldamento dovranno seguire alcune regole: la temperatura non oltre a 18 gradi e con funzionamento giornaliero con un massimo di 12 ore.

I controlli e le multe

Come evidenziato dal Comune di Roma, i controlli saranno intensificati in modo che tutti possano osservare le regole di cui sopra. La Polizia Locale sarà in strada con controllo a tappeto e verranno applicate sanzioni in caso di non osservazione delle disposizioni.

Per ulteriori informazioni il consiglio è quello di consultare il Portale Web Ufficiale del Comune di Roma.