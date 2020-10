Domenica 18 ottobre 2020: tutti gli ospiti dei talk show televisivi

Scopriamo insieme chi saranno tutti gli ospiti presenti dal vivo o in collegamento nei principali talk show della tv italiana.

Anticipazioni Da noi a ruota libera, Che tempo che fa e Non è l’Arena: tutti gli ospiti

Oggi, 18 ottobre 2020, andranno in onda in tv i talk show domenicali, seguitissimi dal pubblico italiano. Da Domenica Live e Live – Non è la D’Urso a Domenica In, da Che tempo che fa e Da noi a ruota libera fino ad arrivare a Non è l’Arena.

Nella trasmissione “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini, sarà ospite l’amatissimo divulgatore scientifico Alberto Angela.

Direttamente dalla fiction Doc – Nelle tue mani arriveranno Matilde Gioli e Giovanni Scifoni, accompagnati al medico che ha ispirato il prodotto, Pierdante Piccioni.

A “Che tempo che fa” di Fabio Fazio saranno presente la celebre attrice e attivista Jane Fonda, e Mattia, il paziente più giovani tra quelli intubati in Italia a causa del Coronavirus.

A “Non è l’arena” di Massimo Giletti saranno ospiti il dottor Alberto Zangrillo e Antonio Mastrapasqua, ex Presidente dell’INPS.

Anticipazioni Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso: tutti gli ospiti

A “Domenica In”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier, vi saranno il conduttore e attore Ezio Greggio, il figlio di Romina Power e Albano Carrisi, Yari Carrisi in compagnia della fidanzata Thea.

E ancora Francesca Manzini, la virologa Ilaria Capua, Selvaggia Lucaelli, Giullermo Mariotto e Alessandra Mussolini.

A “Domenica Live” di Barbara D’Urso saranno ospiti Myriam Catania e la famiglia Izzo. E poi ancora Francesca Cipriani, il Mago Otelma, Alda D’Eusanio e il suo pappagallo.

A “Live – Non è la d’Urso” verranno invitati Fabrizio Corona, che parlerà della sua positività al Covid-19 e di Nina Moric, poi Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Fausto Leali, Bello Figo e Iconize.

Quest’ultimo, in particolare, svelerà tutta la verità sulla finta aggressione che avrebbe subito (il surgelato gate) a causa del suo orientamento sessuale.

A tal proposito, Barbara D’Urso ha dichiarato:

“Ci ha contattato, mi ha chiesto scusa, ha chiesto perdono e adesso vuole dirlo a tutti quanti voi. Bisogna perdonare nella vita, io sono la prima a farlo. In diretta racconterà tutto perché ci sono alcune cose che sono andate diversamente da come sono state raccontate.”

Per scoprire tutte le altre novità dei talk show dello spettacolo italiano, non rimane che sintonizzarsi nei principali canali tv!