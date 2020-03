Bonus Partite IVA 600 euro: come presentare la domanda?

Bonus Partite IVA Commercianti, Autonomi, Liberi Professionisti e Agricoli: quali sono i requisiti necessari

Il Bonus Partite IVA 600 euro è l’indennità che va a beneficio dei Commercianti, Liberi Professionisti, Coltivatori Diretti e tutti i lavoratori autonomi.

Inoltre, sono inclusi i co.co.co con rapporto di lavoro iscritti in via esclusiva alla gestione separata con il versamento per il 2020 dell’aliquota contributiva del 34,23%.

Anche le società semplici con attività di lavoro autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS e i partecipanti agli studi associati hanno diritto a presentare la domanda per richiedere il Bonus Partite IVA 600 euro.

Requisiti reddituali

Per presentare la domanda per richiedere il Bonus Partite IVA 600 euro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

non eccedere il tetto massimo reddituale di 50.000 euro,

la riduzione del fatturato deve essere cagionata dal blocco attività per emergenza coronavirus.

L’indennità è di 600 euro per il mese di marzo, ma l’importo erogato potrebbe salire a 800 euro per il mese di aprile.

Bonus 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali potranno richiedere il bonus solo se

«hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020».

Bonus Partite IVA: come presentare la domanda?

La domanda per richiedere il Bonus Partite IVA si potrà presentare online sul sito dell’INPS.

Le credenziali di accesso per presentare istanza sono:

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS);

PIN rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore.

Per chi vuole presentare la domanda, ma non abbia a disposizione queste credenziali, l’INPS ha approntato una modalità semplificata: la possibilità di ricevere il codice PIN da inserire tramite SMS o mail.

Si può richiedere il Bonus Partita IVA telefonando al numero verde 803 164 da telefono fisso oppure allo 06 16 41 64 da mobile.

Per maggiori dettagli consultare il sito dell’INPS.