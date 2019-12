Dolomiti, nuova valanga travolge quattro persone: un morto

Nuova valanga sulle Dolomiti che hanno travolto quattro persone: una persona è morta

Ennesima strage sulle Dolomiti con una valanga che ha travolto quattro persone. Ecco come stanno andando avanti le operazioni di salvataggio.

Valanga, quattro persone travolte

Alle 11 di questa mattina una massa di neve si è staccata a pochi metri di distanza dal Rifugio Tuckett. Alcuni escursionisti hanno lanciato l’allarme dopo aver assistito a tutta la scena senza poter fare nulla per salvare le persone travolte.

Il gruppo di alpinisti travolto dalla furia della neve era composto da quattro persone: immediate le operazioni di salvataggio con un elicottero partito da Trento. A bordo il personale del soccorso alpino e medico.

Una delle persone facenti parte del gruppo è morta a causa del violento impatto: sono ancora in corso le operazioni per portare via le altre tre persone sopravvissute.

Questa è successiva a quella di ieri in Val Senales dove hanno perso la vita una mamma e due bambine piccole mentre erano sulla pista da sci a 2.400 metri di quota. I mezzi di soccorso hanno recuperato i tre corpi e sono tutte di nazionalità tedesca.

La Procura ha aperto una inchiesta per capire meglio i dettagli della vicenda.

Pericolo valanghe in montagna?

I professionisti del settore hanno evidenziato che durante la giornata di oggi il pericolo valanghe è indicato a “Marcato 3”. Gli stessi invitano a fare attenzione in quei tratti dove ci sono pendii vicino alle creste dove è nevicato di recente.

Attenzione anche al di sotto dei 2600 metri con previsione di slavine e colate umide. Rivolgersi sempre ai professionisti del settore e consultare i siti online prima di andare a sciare.