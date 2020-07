Dolomiti, neve a luglio: 10 centimetri e la gioia dei residenti

In Trentino sulle Dolomiti nevica e tutti si sono risvegliati con ben 10 centimetri di neve, il tutto in piena estate nel mese di luglio.

In Trentino sulla regina delle Dolomiti la Marmolada, ha nevicato in pieno luglio e gli abitanti si sono svegliati con 10 cm di neve. Mentre tutta l’Italia muore di caldo boccheggiando, sulla Marmolada è caduta molta neve. Gli abitanti della zona, non si sono persi d’animo ed hanno condiviso sui social, decine di scatti e video, nei quali possiamo vedere la neve.

La particolarità della nevicata estiva

La neve a luglio o in generale in estate nella zona non è una novità. Poco c’entrano i cambiamenti climatici, ad alta quota è spesso successo che la neve abbia rinfrescato e coperto le case. Non dimentichiamoci che siamo a oltre 3.000 metri di altitudine e l’estate non è mai stata esageratamente calda.

La neve in questi giorni sulla Marmolada, tra le province di Trento e di Belluno è abbastanza usuale, anche se ci troviamo a luglio. Basti pensare che le temperature hanno raggiunto i -6 gradi centigradi, cosa comune a quelle altitudini, dove scendono spesso sotto zero.

Su instagram uno dei video condivisi arriva da quota 3.343 ed è stato registrato da Carlo Budel dal Rifugio Capanna di Punta Penia. Possiamo vedere chiaramente la tempesta di nevec he ha ricoperto tutto.

Ha scritto anche un post su Facebook, accompagnato da molte foto ed ha scritto:

“Ben dai, per essere il 15 luglio non è male…Ha nevicato anche stanotte. Quando sono uscito per vedere la neve ho visto il metro che avevo lasciato fuori coperto da 10 centimetri di neve. È davvero una bella estate”.

Dal rifugio arrivano spesso post e foto di neve estiva. Altre erano arrivate a giugno del 2018, dove si mostra un’altra bufera di neve che lo aveva colpito.