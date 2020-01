Dolly Parton Challenge, che cos’è e come si crea il meme che sta facendo impazzire il web

Il web sta letteralmente impazzendo per il Dolly Parton Challenge! Ma che cosa è e come si crea? Un gioco divertente e creativo che ha fatto perdere la testa a celebrities e non!

Tutti parlano e tutti partecipano il Dolly Parton Challenge, dai vip nostrani sino a quelli oltreoceano. Un meme divertente che sta prendendo piede in questi giorni: ma che cos’è esattamente e come fare per crearlo?

Che cos’è il Dolly Parton Challenge

Una idea strabiliante nata dalla cantante country di 74 anni che si è mostrata con quattro foto differenti a seconda del social in uso. Il meme da lei inventato e pubblicato ha in pochi minuti contagiato tutti quanti e ora nessuno può fare a meno di crearsi il suo personale.

Le celebrities italiane e straniere sono impazzite e stanno creando dei meme esilaranti, divertenti e anche molto provocatori. Il collage è composto da quattro fotografie e ognuna di essi corrisponde al profilo dei social più famosi ed utilizzati ad oggi: Facebook, Instagram, Linkedin e Tinder.

Per il primo una foto allegra in famiglia o con il proprio animale domestico, per il secondo uno scatto da influencer, per il terzo austero e professionale per poi darsi alla pazza gioia con il quarto con una foto sensuale e perchè no, provocante.

Dolly nel suo tweet ha lanciato la sfida, forse inconsapevole, evidenziando:

“trova una donna che sappia farli tutti”

E da quel momento la sfida è iniziata!

Come si crea il Meme della challenge

Per crearlo e accettare questa simpatica sfida, basta scegliere quattro foto e scaricare una applicazione per creare un collage di foto da smartphone e pc. Caricate le foto e poi accompagnate il tutto con le scritte dei vari social: a quel punto non resta che salvare e postare con l’ashtag ufficiale #DollyPartonChallenge.

Buon divertimento!