Dolcenera, chi è il fidanzato? Gigi Campanile, compagno e manager: infanzia e vita privata

Dolcenera è fidanzata da molti anni con Gigi Campanile, anche suo manager: ecco tutte le curiosità sulla vita privata

Dolcenera con la sua inconfondibile voce, è in grado di allietare qualunque colonna sonora. Nonostante di lei si conoscano numerose canzoni, siete davvero convinti di sapere tutto sulla musicista salentina? Scopriamo a seguire, tutti i dettagli della sua ricca carriera carica di soddisfazioni e qualche piccola curiosità sulla vita privata.

Dolcenera e Gigi Campanile, ecco chi è il suo fidanzato

Dolcenera è legata da molti anni a Gigi Campanile, anche suo manager oltre che compagno. “Sono fidanzata da tempo immemore con una persona che è stata definita anche da Maurizio Costanzo un cavaliere che ha dovuto sopportarmi per 23-24 anni. Dall’altra parte posso dare la mia visione delle cose che anch’io ho dovuto sopportare certe cose […] Io e il mio ragazzo stiamo bene, ma è un casino perché lavorando insieme è difficile mettere in primo piano la vita di coppia rispetto alla vita lavorativa”, ha dichiarato intervistata da Pierluigi Diaco nel corso di “Io e te”, in onda su Rai1.

La vita privata: ecco come era da bambina

Dolcenera ha raccontato anche il suo notevole cambiamento. Da bambina infatti, era caratterialmente diversa rispetto al presente. “Da ragazzina ero un po’ solitaria” spiega. “Parlavo solo con le persone che mi interessavano, scopro a posteriori che questo viene chiamato mutismo selettivo. Fino ai 18 anni, uscivo e non parlavo con nessuno tranne che con le persone che ritenevo attraenti dal punto di vista del linguaggio, della testa. Facevo molti sport individuali e attività solitarie che secondo me innescavano in me la voglia di raccontare delle cose”.