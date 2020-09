Un dolce al cioccolato adatto ad ogni segno zodiacale: abbinamenti golosi e perfetti tra cioccolato e nati sotto il segno delle stelle.

Il cioccolato, chi non lo ama? Donne, uomini, adulti e piccini, tutti vanno pazzi per cioccolato sono davvero pochissime le persone che non lo amano.

In base al proprio segno zodiacale c’è un dolce al cioccolato che si abbina perfettamente a carattere, abitudini e forma d’essere. Mangiandolo vi sentirete estremamente connessi con il vostro IO più che con qualunque altro dessert.

Scopri quale dolce al cioccolato fa per te in base al tuo segno dello zodiaco.

Un dolce al cioccolato per ogni segno zodiacale

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sono soggetti iperattivi e propositivi e necessitano sempre di tenersi occupati. Amano cimentarsi in tante attività diverse e per questo necessitano di un dolce particolare.

Per loro serve un dolce leggero ma allo stesso tempo energico: la torta al caffè e cioccolato senza cottura è la più adatta per un energica e golosa merenda.

Caffè unito al cacao? Un connubio esplosivo perfetto per questo segno zodiacale.

Toro

Chi nasce sotto il segno del Toro è molto goloso, specialmente di cioccolato. Adorano cucinare e se si tratta di cioccolato non riescono a fermarsi, devono mangiarlo tutto. Sono dei soggetti cauti, calmi e amano fare le cose con i loro tempi: i dolci li gustano in tranquillità fino all’ultima briciola.

I tartufini di savoiardi al cioccolato è il dolce perfetto, un piccolo bocconcino che racchiude una bomba di sapore irresistibile: facile e velocissimo da preparare, da gustare in un sol boccone.

Gemelli

I Gemelli sono persone innovative e si stancano facilmente della solita routine. Amano trovare sempre nuove avventure e nuovi stimoli, per questo necessitano di un dolce particolare.

Per loro è perfetto la torta Lindt al cioccolato e sale grosso, un connubio strepitoso e imperdibile per chi ama sperimentare.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono amanti della genuinità, dei sapori semplici e avvolgenti.

Devono esser presi per la gola per godere a pieno del dessert che stanno mangiando e il loro palato richiede pochi abbinamenti per esser piacevolmente sorpreso.

Una torta al cioccolato e lamponi freschi è il dolce perfetto: semplicissimo, con pochi ingredienti e della frutta fresca che esalta il cioccolato fondente.

Leone

I Leone sono edonisti e narcisisti, amano essere al centro dell’attenzione e anche il dolce perfetto per loro deve rispecchiarli: sofisticato, bello e buonissimo.

Un dolce che faccia una splendida figura e che sia un trionfo di cioccolato? Ma ovviamente la Foresta nera al cioccolato: un dolce goloso e bellissimo da fotografare oltre che da godersi a pieno.

Un tripudio di cioccolato nell’impasto della torta e anche nella crema usata per farcirla: nessun Leone saprà resistergli.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono razionali e molto inquadrati ma amano sperimentare sapori nuovi. Attaccati alla tradizione ma non troppo, necessitano di un dolce travolgente e avvolgente.

La Torta nutella e mascarpone senza cottura è quello che ci vuole: una scelta classica, veloce e semplice da realizzare. Una coccola al cioccolato dal sapore fresco e consistente che rapirà le papille gustative in un tour di dolcezza estrema.

Bilancia

Chi nasce sotto il segno della Bilancia apprezza i dolci e sa essere misurato nella consumazione, come in tutte le cose trova subito l’equilibrio.

Un carattere così fermo e deciso, ben equilibrato necessita di un dolce altrettanto ben strutturato: la torta Ferrero Rocher è perfetta.

Ben strutturata, equilibrata nei sapori e non difficoltosa da preparare: il connubio nocciole e cioccolato è perfettamente armonizzato.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono focosi, passionali e veraci, il cioccolato esprime al 100% tutte le loro caratteristiche e necessitano di un dolce altrettanto esplosivo in cui rispecchiarsi.

La torta morbidosa al cioccolato fondente è il dolce adatto a loro: morbida, golosa, seducente ma pungente già al primo morso. Focosa e attraente proprio come lo Scorpione.

Sagittario

Le persone nate sotto il segno del sagittario sono precise e metodiche, fanno tutto con rigore e amano il rispetto delle regole. Il dolce perfetto oltre che ben misurato in aspetto e sapore è proprio la torta al cioccolato 5 vasetti.

Tanto cioccolato e pochi ingredienti sani e genuini, tutto misurabile con un semplice vasetto: la gioia di ogni sagittario.

Capricorno

I Capricorno sono frettolosi e non hanno tempo da perdere perciò per loro il dolce più adatto è: veloce, facile da fare e possibilmente senza cottura.

Il dessert super goloso con tanto cioccolato, facile e velocissimo da fare è la torta 4 ingredienti al cioccolato senza cottura. Adatta a tutti perché facilissima da fare e super veloce: la mangerete ancor più velocemente, promesso!

Acquario

L’Acquario non è un segno zodiacale che ama particolarmente i dolci ma per il cioccolato fa un’eccezione alla regola lasciandosi travolgere dal gustoso sapore del cacao.

Per stupire un Acquario serve un dolce a base di cioccolato particolare. Un esplosivo mix di sapori che possa sorprenderlo è dato dalla torta fredda ricotta e cioccolato.

Un dolce facile e velocissimo dal sapore complesso e cremoso: ricotta e cioccolato uniti in un avvolgente e goloso dolce irresistibile.

Pesci

Chi nasce sotto il segno dei Pesci ama particolarmente, come il Toro, il cioccolato. Appassionato di sapori forti e decisi, genuini e corposi, ha bisogno di un dolce davvero stravolgente.

Il dolce perfetto per i pesci è la cheesecake tiramisù con wafer e nutella: un tripudio di cioccolato e biscotti che rapisce al primo morso.

Morbida, fresca, cremosa ma anche croccante, un dolce completo e irresistibile oltre che semplice da fare.

