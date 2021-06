Doc – Nelle tue mani, torna in Tv: ecco quando e dove vedere la 1’ stagione

Doc – Nelle tue mani, torna in Tv: ecco quando e dove...

I fan del medical drama con Luca Argentero potranno ripercorrere le vicende della prima stagione in attesa delle nuove puntate, i dettagli!

La Rai ha confermato per la prossima stagione la messa in onda della fiction più seguita dell’ultimo periodo. In attesa delle nuove puntate ripercorriamo la trama, gli episodi ed il cast stellare di Doc – Nelle tue mani!

Doc – Nelle tue mani: dove e quando rivedere la prima serie

La notizia è ufficiale ed ha fatto saltare dalla sedia i fan di Luca Argentero e della fiction Doc – Nelle tue mani. A partire dal 24 giugno tutti gli episodi della prima fortunatissima stagione del medical drama saranno nuovamente in onda.

Tutti i fans ma anche chi non ha ancora visto la prima stagione potranno dunque ripercorrere dall’inizio la storia del Dottor Andrea Fanti e vivere di nuovo le intense emozioni che hanno reso questa fiction il fenomeno televisivo del momento.

L’appuntamento è dunque per tutti i giovedì dal 24 giugno 2021, alle 21.25 su Rai 1 e per chi volesse, in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play!

Doc – Nelle tue mani: la trama, il cast e gli spoiler sulla seconda serie

La serie con la sua prima stagione ha conquistato più di 7 milioni di spettatori a puntata, ripercorriamo la trama di Doc- Nelle tue mani, in attesa della seconda stagione.

Le vicende ruotano attorno alla storia di Andrea Fanti, un dottore primario di un importante ospedale, che perde la memoria a causa di una pallottola che gli provoca seri danni cerebrali.

Quando l’uomo si risveglierà avrà dimenticato tutto ciò che è accaduto nei dodici anni precedenti compresi legami e sentimenti. Da allora il suo cammino per recuperare la memoria ed il suo posto nel team medico sarà lungo e difficile ma lascerà emergere l’onestà ed il grande talento dell’amato “Doc”.

La storia è liberamente ispirata alla vicenda reale del dottor Pierdante Piccioni ma la fiction spazia tra temi medici, dinamiche d’amore e famigliari, per offrire una trama complessa e coinvolgente.

Sulla seconda stagione ancora c’è stretto riserbo, anche se la Rai ha confermato la presenza di Doc – Nelle tue mani nel palinsesto del prossimo autunno. Altre indiscrezioni si hanno direttamente dal set: le foto diffuse sui social dal set mostrano che tutto il cast della prima serie dovrebbe essere nuovamente presente.

Oltre ad Argentero nella parte di Fanti, vedremo dunque Matilde Gioli nella parte della dottoressa Giulia Giordano, Sara Lazzaro sarà Agnese Tiberi, Gianmarco Saurino sarà Lorenzo Lazzarini. E poi ancora Pierpaolo Spollon, Elisa Russo, Giovanni Scifoni, Alberto Malanchino e molti altri.

Sulla trama della seconda stagione ancora non vi sono spoiler madi certo uno dei punti chiave sarà la scelta “di cuore” che il dottor Fanti dovrà fare tra la ex moglie Agnese e la nuova compagna Giulia.

Per non perdere nemmeno un aggiornamento sulle tue serie tv preferite continuate a seguirci!