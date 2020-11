DOC-Nelle tue mani, Luca Argentero conferma il seguito: “Situazioni aperte”

Termina DOC-Nelle tue mani ma i telespettatori possono ben sperare in una seconda stagione in arrivo. Le conferme di Luca Argentero.

Questa sera andrà in onda l’ultimo episodio dell’acclamato medical drama DOC-Nelle tue mani su Rai 1 in prima serata.

I telespettatori possono ben sperare di rivedere molto presto Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti: arrivano le conferme di una seconda stagione di DOC.

DOC-Nella tue mani, la fine ma in sospeso

La fiction a sfondo medical drama con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti ha sbaragliato l’audience: picchi di share oltre il 30% e più di 7 milioni di telespettatori incollati allo schermo ad ogni puntata.

Il personaggio di Andre Fanti, ispirato al dottor Pierdante Piccioni, nell’ultimo episodio si troverà a doversi difendere dalle accuse mossegli nel precedente episodio. La vita della sua ex moglie Agnese è in pericolo e sarà proprio Andrea che cercherà di salvarla.

Molti problemi di Andrea si risolveranno ma molti altri invece rimarranno in sospeso proprio nell’ultima puntata di questa prima stagione.

Ci sarà una seconda stagione di DOC

Un’intervista di Luca Argentero rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni lascia ben sperare i fan di DOC per l’arrivo di una seconda stagione. Sono molte le situazioni legate al personaggio principale lasciate in sospeso motivo per il quale un seguito sarebbe ben accolto.

Luca Argentero ha confermato che nel finale della prima stagione non tutto sarà chiarito:

alcune porte rimarranno aperte.

Quali sono le situazioni in sospeso di cui parla Luca Argentero? Senza dubbio dal punto di vista relazionale il dottor Fanti è ancora nel mezzo tra Giulia e Agnese, forse il finale di stagione mostrerà un Andrea single oppure prenderà la sua decisione finale.

La scelta amorosa tra Giulia e Agnese, si legge su BlastingNews.com, potrebbe essere facilmente posticipata alla seconda stagione della serie tv.

Ha terminato l’intervista dichiarando che gli sceneggiatori in realtà sono già all’opera per la seconda stagione di DOC-Nelle tue mani.

Lo sceneggiatore Francesco Arlanch aveva già precedentemente confermato a Tv Blog che ci sarà un seguito di DOC-Nelle tue mani e che probabilmente nella seconda stagione una dei temi centrali della trama sarà proprio il Coronavirus.