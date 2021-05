DOC – Nelle tue mani, la foto dal set gela i fan: manca uno dei personaggi?

La fiction con protagonista il dottor Andrea Fanti e la sua equipe sta per tornare ed il web è già in fibrillazione per sapere le novità!

Solo pochi giorni fa l’annuncio dell’inizio delle riprese della seconda serie della fiction con Luca Argentero ha mandato in visibilio i fan.

Nel corso delle ore gli scatti dal set si sono susseguiti ma i fan hanno notato un particolare: manca uno dei protagonisti? Ecco cosa è emerso!

DOC – Nelle tue mani: in arrivo la seconda serie, sarà un altro record?

La fiction Rai basata sulle vicende del dottor Andrea Fanti e del suo gruppo di dottori sta per tornare! Ad annunciarlo è stato senza mezzi termini il protagonista, Luca Argentero con una foto che lo ritrae proprio nei panni di Fanti:

“Doc is back!”

Il web è letteralmente esploso alla notizia che sono iniziate finalmente le riprese della serie tv che ha coinvolto più di 7 milioni di telespettatori ogni puntata lo scorso anno!

Un annata difficile che aveva costretto il cast ad un fermo obbligatorio a causa della pandemia, ma che poi si è conclusa egregiamente. Ora tutti vogliono sapere se il dottor Fanti, scagionato dalle accuse riguardo la manomissione di alcuni medicinali, riuscirà a recuperare la memoria.

DOC- Nelle tue mani: la foto dal set allarma i fan ma ecco la verità

La serie, liberamente tratta dalla vicenda reale del dottor Perdante Piccioni, vanta un cast d’eccezione con molti talenti giovani e collaudati. Primo fra tutti l’amatissimo Luca Argentero seguito da Matilde Gioli, Gianmauro Saurino, Sara Lazzaro e molti altri.

Nelle scorse ore sui social si sono rincorsi alcuni scatti dal set postati proprio dagli attori protagonisti ed i fan, sempre attenti a tutto, hanno notato un particolare. In una foto, postata da Giovanni Scifoni appaiono sorridenti ed emozionati sul set lui che interpreta lo psichiatra Enrico Sandri, Alberto Malanchino (Gabriel Kidane e Argentero (Fanti).

Tre grandi amici e protagonisti della fiction dunque ma manca qualcuno? Nello scatto non appare un altro amatissimo attore, Pierpaolo Spollon, che nella prima serie interpretava lo specializzando Riccardo Bonvegna.

Un triste presagio? I fan possono stare tranquilli poiché proprio Spollon è intrevenuto sotto il post dell’amico e collega a spiegare la sua assenza in maniera scherzosa:

“Mi hai visto e non mi hai chiesto la foto. Considera finiti i suggerimenti per i libri futuri”.

A cui Scifoni ha risposto:

“Volevo chiaramente oscurare il tuo travolgente successo. Ma la verità è che senza te sono finito”.

Insomma uno scambio di battute decisamente ironico che fa capire come sul set di DOC tutto fili a gonfie vele, per la gioia dei fan che non vedono l’ora di vedere le nuove puntate!

