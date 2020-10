DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni puntata giovedì 29 ottobre 2020

Scopri cosa accadrà nella settima puntata della fiction DOC-Nelle tue mani: in onda giovedì sera 29 ottobre 2020 in prima serata su Rai1.

Il prossimo appuntamento con DOC-Nelle tue mani è giovedì 29 ottobre2020 in prima serata su Rai1.

La fiction basata sulla storia del dottor Pierdante Piccioni sta appassionando gli italiani ed è tra le più seguite sul piccolo schermo.

Ecco cosa accadrà in puntata tra l’arrivo della bellissima sorella di Elisa e la ricerca di Andrea della verità.

Dove eravamo rimasti

Durante l’episodio precedente Andrea ha scrutato ogni minimo dettaglio della cartella del paziente morto legato al suo incidente. Vuole riacquistare i ricordi persi ma fa ancora tanta fatica a recuperare la memoria.

L’ospedale è stato tramutato in un pronto soccorso improvvisato per fronteggiare un disastroso incidente ferroviario che convoglierà molti feriti in reparto.

Questa puntata è stata molto seguita dai telespettatori: 7 milioni di persone hanno seguito da casa DOC-Nelle tue mani il 22 ottobre 2020. La fiction con Luca Argentero sembra essere inarrestabile e ha raggiunto un picco di 30% di share.

Ecco cosa accadrà nella prossima puntata che sarà per altro composta da un singolo episodio intitolato ‘Egoismi’.

DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni 29 ottobre

Nell’unico episodio che andrà in onda giovedì 29 ottobre 2020 in prima serata i telespettatori assisteranno all’arrivo in ospedale della sorella di Elisa, un attrice simpatica e affascinante. L’arrivo della sorella maggiore renderà Elisa irrequieta e acida con tutti i suoi colleghi, sarà estremamente scontrosa.

Andrea non smette di cercare la verità sul suo passato, vuole recuperare a tutti i costi i ricordi persi a causa dell’incidente in ospedale e non ci darà pace finché non ci sarà riuscito.

Si legge su TvSoap.it che Agnese dirò a tutti di aver voltato pagina ma non è veramente così: la gelosia la divora. Vedere Giulia e Andre sempre più affiatati la sta logorando dentro giorno dopo giorno.