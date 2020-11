DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni puntata 5 novembre 2020

Il prossimo appuntamento con la serie DOC-Nelle tue mani sarà giovedì 5 novembre 2020: ecco tutte le anticipazioni della puntata.

L’appuntamento con la medical serie DOC-Nelle tue mani con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti torna giovedì sera 5 novembre 2020 su Rai1.

Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio: il dottor Fanti è sempre più vicino alla verità e a Giulia. Il primario dell’ospedale rischia di la carriera se Andrea dovesse scoprire la verità.

Dove eravamo rimasti?

Nella precedente puntata di DOC-Nelle tue mani, andata in onda il 29 ottobre 2020 lo share è stato pazzesco e ha toccato quasi il 30%. Precisamente ben 7.529.000 spettatori hanno seguito la puntata di DOC che ha quindi registrato il 28.3% di share primeggiando su tutti gli altri programmi.

Nell’episodio ha fatto l’entrata in ospedale la simpatica e solare sorella di Elisa. Andrea non smette di cercare la verità e non si da pace fino a che non avrà risolto il mistero che aleggia sulla sua perdita di memoria.

Agnese è sempre più invidiosa e gelosa di Giulia che continua a frequentare Andrea.

Cosa accadrà nella prossima puntata?

Anticipazioni DOC-Nelle tue mani, puntata 5 novembre

La puntata di DOC-Nelle tue mani che andrà in onda il 5 novembre si intitola ‘Perdonare e perdonarsi’.

Marco Sardoni, primario dell’ospedale, teme che il dottor Fanti stia per scoprire tutta la verità: c’è un alto rischio che la sua carriera possa essere irrimediabilmente compromessa. Andrea Fanti non demorde e continua a indagare sul medicinale Satonal che in passato è stato la causa di numerosi decessi.

Si legge su MetropolitanMagazine.it che il dottor Lorenzo Lazzarini sarà distrutto dal ricovero per overdose della sua ex ragazza Chiara. Sarà lui che ovrà fare i conti col suo passato da tossico dipendente e prendersi cura di lei.

Gabriel Kidane invece prende una decisione importante: vuole vivere in Italia ma incontrerà qualche ostacolo nel confessarlo alla sua famiglia.

La frequentazione tra Andrea Fanti e Giulia Giordano va avanti e la sua ex moglie Agnese è profondamente geloso del rapporto che sta nascendo tra loro due.