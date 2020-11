DOC-Nelle tue mani, anticipazioni puntata 12 novembre 2020

Anticipazioni DOC-Nelle tue mani, puntata giovedì 12 novembre 2020 su Rai1: dottor Fanti sotto accusa e Agnese malata.

Giovedì 12 novembre 2020 ci sarà il prossimo episodio di DOC-Nelle tue mani in onda su Rai1 in prima serata: le anticipazioni della puntata.

DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni puntata 12 novembre

La fiction medical preferita dai telespettatori in questo momento è senza dubbio DOC-Nelle tue mani. Le puntate andate in onda dopo l’estate hanno registrato un picco di ascolti incredibile con uno share che ha sempre oscillato tra il 27% e il 30%.

Mediamente 7 milioni di telespettatori sono stati incollati allo schermo della Tv per seguire le vicende che coinvolgevano il Dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e tutti gli altri medici della fiction.

Le anticipazioni della prossima puntata, che andrà in onda giovedì 12 novembre 2020 su Rai1 in prima serata, confermano che il dottor Fanti si troverà nei guai. Gli verranno avanzate delle pesanti accuse da parte di un ex specializzando che lavorava in ospedale. Riuscirà a scagionarsi nonostante l’amnesia?

Nella precedente puntata invece, andata in onda il 5 novembre, lo specializzando Gabriel ha preso un’importante decisione e il dottor Fanti era sempre più vicino a scoprire la verità.

Le accuse per Andrea e il malore di Agnese

Nella puntata del 12 novembre 2020 vedremo un Andrea Fanti al centro di una bufera.

Il dottor Fanti si troverà al centro di una grande problematica lavorativa scatenata dalle accuse di un ex specializzando che lavorava con lui in passato. L’uomo lo accusa di aver falsificato importanti dati di una sperimentazione medica.

Una simile accusa ha un’enorme valenza per un medico. Peserà molto sulla carriera di Andrea perché non ricordando molto a causa dell’amnesia sarà incapace di difendersi adeguatamente. Gli ultimi anni della sua vita sono solo un buio e profondo buco nero dal quale non riesce ad uscire.

Andrea potrà fare affidamento solo sulle persone che gli vogliono bene e che gli sono rimaste accanto negli ultimi tempi. Sarà in mano loro la conferma della sua colpevolezza o della sua innocenza. Si legge su BlastingNews.it che Andrea cercherà il loro tutto l’appoggio possibile per tirarsi fuori da questa scomoda situazione.

Non sarà l’unico colpo di scena questo, un ulteriore problema sopraggiungerà in questa puntata: Agnese sarà colta da un tragico malore.