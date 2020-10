DOC-Nelle tue mani, Anticipazioni prossime puntate: chi sceglierà Andrea?

Anticipazioni prossime puntate di Doc-Nelle tue mani. Il dottor Fanti avanzerà nella scelta tra Giulia e Agnese: chi sceglierà alla fine?

Nella fiction tanto amata dai telespettatori DOC-Nelle tue mani il protagonista, il dottor Andrea Fanti, si troverà diviso sentimentalmente tra Agnese e Giulia: chi sceglierà?

Anticipazioni Doc-Nelle tue, prossime puntate

La Fiction di Rai 1 DOC-Nelle tue mani sta riscuotendo sempre più successo registrando una media di 7 milioni di spettatori a serata con un share che ha toccato picchi del 30%.

Il prossimo appuntamento con la fiction molto amata dai telespettatori DOC-Nelle tue mani sarà giovedì 29 ottobre 2020 su Rai1 in prima serata.

Si legge su Dire.it che andrà in onda soltanto un episodio di DOC-Nelle tue mani da giovedì 29 ottobre, non più due: in questo modo si farà spazio al programma di Amadeus ‘AmaSanremo’.

In questi giorni l’inasprimento delle misure anticontagio e la grave situazione sanitaria italiana che si sta nuovamente palesando a causa del Covid-19 ha spinto i dirigenti della fiction a promuovere in sostegno al personale medico sanitario con l’ashtag #nonoggi.

Nelle prossime puntate di DOC, Andrea dovrà scegliere se stare con Agnese, la sua ex moglie, oppure con Giulia, una collega con cui ha iniziato a stringere una relazione prima dell’incidente che gli ha causato la perdita della memoria.

Luca Argentero, l’attore che interpreta il dottor Andrea Fanti nella fiction, ha risposto al settimanale Nuovo:

non posso svelarvi nulla.

Ha nuovamente confermato che Fanti si riavvicinerà all’ex moglie e che Giulia ne soffrirà.

Ha concluso dicendo:

i colpi di scena non mancano.

Chi sceglierà Andrea Fanti?

Nell’episodio intitolato Egoismi che andrà in onda giovedì 29 ottobre il dottor fanti sarà al centro di un importante bivio sentimentale.

Negli scorsi episodi ha riscoperto il sentimento per la sua ex moglie Agnese ma ha anche capito di provare qualcosa per Giulia.

Cosa accadrà nella puntata del 29 ottobre 2020: Andrea si intratterrà con Giulia e anche con Agnese, chi sceglierà?