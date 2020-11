Doc-Nelle tue mani, anticipazioni gran finale: Agnese in pericolo di vita

La fiction di successo con Luca Argentero è giunta alle battute finali, ecco cosa accadrà giovedì 19 novembre a partire dalle 21.20.

Il medical drama italiano che sta mietendo un successo dopo l’altro è giunto alla conclusione della prima serie. Si concluderanno le vicende del dottor Fanti e degli altri protagonisti?

Doc-Nelle tue mani, la fiction dei record arriva al gran finale

La serie che racconta la storia del dottor Andrea Fanti ha conquistato i favorì di pubblico e critica già dalla prima parte andata in onda nel periodo pre-lockdown.

Quando le riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza coronavirus tutti temevano che gli episodi della serie non avrebbe visto invece non solo il medical drama è tornato in onda ad autunno ma ha scalato le vette dello share.

Per la fiction basata sulla storia vera di Pierdante Piccione, il dottore che perse la memoria dei 12 anni precedenti all’incidente, si sono toccati picchi di 7.5 milioni di spettatori a puntata.

L’atteso gran finale della serie sarà in onda giovedì 19 novembre e già ci si chiede se ci sarà un Doc-2 e le indiscrezioni lasciano ben sperare anche se gli attori confermano che si dovrà attendere ancora.

Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, ha annunciato che una seconda stagione ci sarà e che la fiction sta pertanto essere comprata da un importante gruppo internazionale per tradurlo in inglese e divulgarlo.

Vediamo dunque cosa accadrà nell’ultima puntata!

Ultima puntata 19 novembre: anticipazioni

L’atteso episodio finale di Doc-Nelle tue mani andrà in onda il prossimo giovedì 19 novembre alle 21.20 su Rai 1 e si intitolerà “Io ci sono”.

La trama principale seguirà la vicenda delle accuse di aver falsificato i dati del Satonal. Il dottor Andrea Fanti sta cercando disperatamente di trovare il modo di difendersi dalle accuse che gli sono state fatte dall’ex specializzando trovato morto nella scorsa puntata.

Se Andrea non riuscirà a far cadere le accuse il suo posto in ospedale sarà a rischio e ciò potrebbe portare a conseguenze tragiche.

La ex moglie Agnese si è infatti sentita male sul finale dello scorso episodio e nel prossimo continuerà a peggiorare facendo temere per la sua vita.

Il dottor Fanti è ancora innamorato di Agnese e non vorrebbe perdere anche lei come è accaduto con suo figlio, ma la diagnosi pare difficile anche per lui.

Nell’ultima puntata lo vedremo alle prese con una corsa contro il tempo per salvare sia se stesso che l’amata ex moglie.

Tutto il reparto, compresa la nuova compagna Giulia, sarà coeso con Fanti per cercare di capire quale sia il male che affligge Agnese.