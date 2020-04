Doc nelle tue Mani, anticipazioni al 9 aprile: i ricordi di Andrea

Doc Nelle tue mani torna su Rai 1 con una nuova puntata colma di novità relative al personaggio di Andrea Fanti

Scopriamo tutti i dettagli riguardanti le prossime puntate di Doc Nelle tue mani!

La fiction verrà sospesa?

Doc Nelle tue mani sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico, che è in attesa di assistere alla terza puntata della serie con protagonista Luca Argentero.

La prossima puntata e la quarta andranno regolarmente in onda, in prima serata su Rai 1, subito dopo I soliti ignoti. Per le rimanenti quattro puntate, quelle che vanno dalla cinque alla otto, però, bisognerà aspettare.

Le riprese, infatti, sono state interrotte per via dell’emergenza causata dal Coronavirus, che obbliga tutti gli italiani a restare a casa e a privarsi del contatto fisico con i membri esterni al proprio nucleo familiare.

Per tale ragione, le prossime puntate di Doc Nelle tue mani andranno in onda in base al seguente calendario:

Terza puntata Doc – Nelle tue mani – giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata Doc – Nelle tue mani – giovedì 16 aprile 2020

dopo di che la serie verrà momentaneamente sospesa.

L’errore di Andrea

Andrea non è riuscito ancora a recuperare i ricordi persi a causa dell’incidente e ha deciso di lasciare l’ospedale. Giulia, però, si renderà conto di avere bisogno di lui in reparto e lo richiamerà al suo posto, quando una paziente chiederà di essere visitata esclusivamente da Andrea.

Andrea accetterà l’invito ma dovrà fare di nuovo i conti con la sua amnesia, che sarà causa di uno sbaglio per nulla banale: l’errore di Andrea mette tutti sotto pressione.

I ricordi di Andrea

Andrea tornerà di nuovo indietro nel tempo con la mente, a quando 10 anni prima era ancora immerso nel capitolo felice della sua esistenza. Poteva contare sulla sua famiglia ed era un medico entusiasta del suo lavoro.

Al tempo, però, si configurò una sfida inaspettata: la competizione con il suo collega Marco, una rivalità che creò situazioni difficili da sostenere.