DOC – Nelle tue mani, anticipazioni al 16 aprile 2020: il finale di stagione

DOC – Nelle tue mani torna su Rai 1, giovedì 16 aprile 2020, con l’attesissimo finale di stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero

Scopriamo insieme cosa accadrà nel finale di stagione di DOC – Nelle tue mani e quando andrà in onda la seconda parte della serie tv!

Il finale di stagione

Giovedì, 16 aprile 2020, verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 l’atteso finale di stagione della nuova Fiction intitolata DOC – Nelle tue mani.

La serie, ispirata a una storia vera, vede l’attore Luca Argentero nei panni del protagonista. Nel cast vi è anche la modella e attrice Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano.

La serie, che ha appassionato il pubblico televisivo, è giunta alla conclusione della sua prima parte: le riprese, infatti, sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria italiana provocata dal Coronavirus, e per questo motivo non è stato possibile girare anche la seconda parte di DOC – Nelle tue mani.

Trama dell’ultima puntata

In ospedale arriverà Carolina, colpita da una patologia misteriosa: la situazione farà esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese.

Nel frattempo, i giovani specializzandi saranno attirati da un’appariscente influencer, mentre Alba non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Andrea Fanti tornerà ancora una volta a corteggiare Agnese, nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e di aiutare Carolina a riprendersi.

Infine, un fastidioso mal di testa metterà in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente.

Quando andrà in onda la seconda parte?

Per il momento, la programmazione della fiction è sospesa per via dell’interruzione delle riprese. Le rimanenti quattro puntate, composte da 8 episodi, dovrebbero andare in onda il prossimo autunno, quando si spera che la situazione che stiamo vivendo si sia placata.

In una recente intervista rilasciata da Luca Argentero a Tv Sorrisi e Canzoni, emerge che, nell’ultima puntata di questa prima parte, alcune questioni verranno risolte, ma altre rimarranno in sospeso proprio per garantire un filo conduttore tra la parte uno e la parte due.