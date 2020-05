DL Maggio: Ecobonus al 110%, Sismabonus e Bonus Facciate

DL Maggio: in arrivo il “pacchetto” di bonus e sconti fiscali per l’edilizia

In arrivo il “pacchetto” di bonus e sconti fiscali per l’edilizia: il decreto di maggio contiene una raffica di detrazioni per le opere e gli impianti di ristrutturazione immobiliare finalizzati alla tutela ambientale di case e palazzi e risparmio energetico.

Nel caso in cui una famiglia espleti lavori sulla propria abitazione che ricadono all’interno degli interventi elencati per un importo pari a 1.000 euro, riceverà una detrazione pari al 110% del costo dei lavori (in questo caso quindi 1100 euro).

Nel Decreto Maggio si farà esplicito riferimento all’introduzione di possibili detrazioni fiscali fino quasi al 100% sui lavori di riqualificazione edilizia antisismica, ambientale ed energetica.

Per arginare la crisi della filiera edilizia potrebbero arrivare crediti d’imposta per gli affitti anche per gli immobili delle categorie catastali, il ritorno della cedolare secca sui contratti esistenti per i negozi e interventi sull’IMU.

A fronte della cessione della detrazione fiscale, oltre all’incremento delle aliquote, le famiglie potranno ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione.

Le imprese potranno cedere il credito d’imposta alle banche per ottenere immediatamente la liquidità necessaria o utilizzarlo in compensazione in cinque quote annuali.

Ecobonus e Sismabonus: le detrazioni fiscali (dall’Irpef e dall’Ires)

La Manovra 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In arrivo nel Decreto di Maggio il maxi-incentivo del 70% e 75% per la riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali, che vale fino a tutto il 2021.

Si arriva a detrarre fino al 75% delle spese nel caso in cui gli interventi sulle parti comuni, finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva,

«conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».

Se gli interventi sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione fiscale dell’80%.