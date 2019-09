La teoria del divertimento, nasce e si diffonde nella società moderna: di cosa si tratta?

La teoria del divertimento, nasce come strategia di coping e della valutazione del cambiamento successivo, scopriamo come

Il divertimento risulta essere la linfa vitale per modificare il comportamento. A sua volta l’essere umano è proiettato ad abbandonare gli atteggiamenti disfunzionali se si diverte.

The Fun Theory o teoria del piacere

La teoria del divertimento nasce nel lontano 2009, a proporla fu la casa automobilistica Volkswagen che sponsorizzato un esperimento per dimostrare la sua efficacia.

La casa automobilistica dimostro che il cambiamento sociale e individuale è possibile se opportunamente incentivato.

Da quel momento la Volkswagen lanciato le basi della Fun Theory o teoria del piacere, affermando di ispirare la gente a vivere una vita migliore.

Cosi il primo tentativo di mettere alla prova tale teoria avvenne a Stoccolma, in Svezia.

Lo scopo era indurre la gente a usare la scala tradizionale invece della scala mobile, per stimolare la gente a fare un po’ di esercizio fisico.

Per incentivare la fantasia e soprattutto il divertimento, si trasformo la scala in un pianoforte, un’idea decisamente divertente, che non solo coinvolse le persone ma dimostro quanto il divertimento vince su tutto.

La teoria del divertimento parte dall’assunto di base che le persone sono destinate a cambiare tutto ciò che è negativo, per la salute e l’ambiente, soprattutto se vivono meglio.

Da sempre si è creduto che la pietra miliare dell’educazione fosse la punizione.

Educare, significa guidare sul piano intellettuale e morale un individuo ad autolimitarsi.

A tal proposito la teoria del divertimento si mostra un metodo efficace.

E’ necessario rinunciare all’idea di essere al centro di tutto e che tutti i nostri desideri debbano essere soddisfatti.

Di fatto viviamo in mondo con dei modelli di comportamento altamente egocentrici.

La teoria del divertimento afferma che le persone sono più disposte a compiere diverse azioni pur di soddisfare il loro spirito goliardico.

Inoltre sono pronte a vivere situazioni fastidiose se tutto ciò implica un’esperienza divertente.

Per dirla alla maniera dello psicoterapeuta Rafael Santandreu:

“Passione e divertimento sono le forze in gioco più potenti per ottenere qualsiasi cosa”

Possiamo concludere dicendo che il gioco ha uno straordinario potere persuasivo. Pertanto novità e divertimento sono stimoli sufficientemente potenti da incoraggiare a essere migliori.