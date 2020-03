Disney+, tutti gli appuntamenti con Star Wars: come e quando vedere i...

Scopriamo insieme in che ordine vedere i film della saga cinematografica di Star Wars, ideata da George Lucas, sulla nuova piattaforma di Disney+.

In che ordine vedere Star Wars: ordine di uscita dei film

In realtà non è per nulla scontato l’ordine nel quale è possibile vedere i film della celebre saga di Star Wars.

Molti consigliano l’ordine di uscita dei film, che parte dal 1977 e si conclude nel 2020. In questo modo si rispetta la cronologia di produzione e si lascia ai fan lo spazio del colpo di scena contenuto nel capitolo V:

Star Wars Episodio IV (1977)

Star Wars Episodio V 1980)

Star Wars Episodio VI (1983)

Star Wars Episodio I (1999)

Star Wars Episodio II (2002)

Star Wars Episodio III (2005)

Star Wars Episodio VII (2015)

Star Wars serie Anthology (2016)

Star Wars Episodio VIII (2017)

Star Wars serie Anthology (2018)

Star Wars Episodio IX (2019)

Star Wars serie tv (2020)

I primi tre film costituiscono la cosiddetta “trilogia originale”. 16 anni dopo l’uscita dell’ultimo film, Lucas decide di girare una trilogia prequel. Nel 2012, invece, The Walt Disney Company acquista i diritti della serie e avvia la produzione di una trilogia sequel, alternata a una serie Anthology, che si conclude con una serie tv.

In che ordine vedere Star Wars: ordine di storia lineare

Un’altra possibilità è quella di vedere la saga di Star Wars, seguendo l’ordine lineare della storia, indipendentemente dall’anno in cui i film siano usciti.