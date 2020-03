Disgorganti naturali, come sturare i tubi in modo ecologico?

Esistono dei rimedi e disgorganti naturali per sturare i tubi. Si tratta di metodi efficaci ed alternativi per non contribuire all’inquinamento ambientale

Può capitare che i nostri scarichi si chiudano ma possiamo servirci di disgorganti naturali, per gestire la cosa nel modo più ecologico possibile. Si tratta di rimedi fai da te molto efficaci e più eco – friendly rispetto ai disgorganti in commercio. Gli ingredienti naturali possono aiutarvi a risolvere quei blocchi di medio piccola intensità, per quelli più grossi, si consiglia di utilizzare prodotti più forti. Se avete tubi di plastica, prestate più attenzione, perché sono più delicati.

Le fasi preparatorie

Per prima cosa, si deve capire che cosa blocca i nostri tubi. I rimedi naturali proposti sono pensati per blocchi di tipo biologico come cibo, capelli, peli oppure per rimuovere i residui di detergenti e saponi. Se abbiamo invece blocchi considerati meccanici, come ad esempio tappi caduti non ci potranno aiutare in alcun modo.

Per capire cosa ostruisce il nostro scarico, dovremo prendere una torcia e guardare all’interno. Se il blocco è superficiale, spesso basterà smontare il sifone e fare una pulizia manuale. Se non dovessimo veder nulla, con ogni probabilità il blocco è più in profondità.

Come seconda cosa, per capire l’entità del blocco, dovrete semplicemente aprire e far scorrere un po’ d’acqua. Se si blocca i rimedi naturali non servono, mentre se defluisce anche lentamente, potrete servirvi del disgorganti naturali. Armatevi di guanti ed eventualmente una mascherina.

Ricette e disgorganti naturali

È bene ricordare che un disgorgante naturale può essere una soluzione tampone, in attesa dell’intervento di un professionista, che ci può evitare di rovinare le nostre tubature.