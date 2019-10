Disegni dei bambini, come interpretarli? 4 consigli utili che aiutano a capire

Come capire i disegni dei bambini? Entrare nel loro mondo non è facile ma con questi 4 consigli possiamo provarci!

I disegni dei bambini sono un mondo a parte. Sempre più bambini esprimono le loro emozioni e stati d’animo in immagini di omini, case, alberi e animali. Scopriamo insieme come conoscerli meglio.

Che cosa disegnano i bambini?

Il disegno è il linguaggio arcaico dei bambini, comunemente conosciuto come lo specchio dell’anima. Quello che il bambino esprime attraverso il disegno è la parte più intima di se, attraverso quelle immagini che noi volgarmente definiamo scarabocchi loro esprimono il loro mondo interiore.

Cosi paure, piaceri ed aspettative vengono a galla, prima ancora di saper parlare o di chiedere qualcosa. Il linguaggio verbale non risulta essere affatto facile per un bambino, soprattutto quando deve esprimere sentimenti ed emozioni. Bisogna tener presente che esso si inizia a manifestare intorno ai 24 mesi, ma risulta essere comunque molto povero. Mentre il linguaggio grafico è molto più precoce e ricco di quello verbale.

Attraverso i disegni conosciamo il nostro bambino, ma bisogna essere più scrupolosi e avvicinarci con occhi critico e spirito empatico per scoprire il messaggio che racchiude.

4 consigli per capire i disegni dei bambini

Il disegno è una vera miniera d’oro, ecco alcuni consigli pratici che ci aiutano a capire e conoscere meglio il mondo dei più piccoli. E’ importante tener in mente che il bambino si proietta in ciò che riproduce, può esprimere un cattivo umore o uno spavento, una gioia oppure un rifiuto.

A seconda dello spazio utilizzato e dell’immagine disegnata, animali, uomini o oggetti, mettiamo a fuoco realtà nascoste. Anche la dimensione del disegno ha il suo perchè, così come la scelta dei colori.

Immagine cupe e colori scuri possono richiamare la nostra attenzione, così come scarabocchi o cerchi presenti sul tronco di un albero o su parti del corpo. L’assenza di radici di un albero oppure l’omissione di zone del corpo, come gli arti, ci deve far pensare.

A tal proposito è importante ricordare che ogni disegno è unico e irripetibile, e anche se apparentemente sembra orrendo racchiude la più grande bellezza, il mondo interiore di un bambino.Non esistono disegni brutti, esistono rappresentazioni grafiche che racchiudono le più grandi ricchezze di questo mondo.

Qualora si presentasse un disegno di tale natura è opportuno rivolgersi a uno neuropsichiatra infantile o a uno psicologo dell’età evolutiva.