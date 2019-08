Disastro aereo Maiorca, tra le sette vittime il noto pilota italiano Cedric Leoni

E’ stato un vero e proprio disastro aereo a Maiorca con la morte di sette persone, tra cui il noto pilota Cedric Leoni. Che cosa è successo?

E’ Cedric Leoni una delle sette vittime del disastro aereo a Maiorca, dove uno scontro è stato fatale. Vediamo insieme tutti i dettagli della triste vicenda.

Lo scontro e lo schianto con tra elicottero e aereo

E’ stato un duro colpo e la notizia ha fatto presto il giro del mondo, con uno schianto tra elicottero e aereo che ha lasciato tutti senza parole.

Cedric Leoni, noto pilota italiano, era a bordo dell’elicottero con una famiglia tedesca mentre sul piccolo aereo c’erano due uomini spagnoli. L’ultraleggero e l’elicottero si sono scontrati e nella collissione sono precipitati al suolo – schiantandosi senza lasciare superstiti.

Cedric, di Roma, era a bordo del suo Bell 206 con a bordo padre, madre e due figli piccoli di sette e nove anni. Un pilota esperto, bravo e da tempo al servizio della compagnia Rotorflug Helicopters – società tedesca che organizza viaggi nelle Isole Baleari o in altre città europee.

Cedric lascia una moglie e un figlio piccolo nel dolore:

“conosceva bene questa zona ed era un professionista”

La ricostruzione della tragedia

Era partito dall’aerodromo di San Bonet – vicino Palma de Maiorca – atterrando per prelevare la famiglia tedesca che lo attendeva dopo aver affittato l’elicottero per un giro turistico e divertente.

Alle 13.30 – per motivi che devono ancora essere scoperti dai professionisti del settore – i due mezzi si sono trovati lungo la stessa rotta. Il piccolo aereo era decollato alle ore 13.10 a est di San Bonet e a bordo c’erano una guida – Juanio Vidal – e un suo amico.

Uno schianto violento che ha innescato un incendio a causa dei vari pezzi caduti su alcune fattorie della zona. Immediati i soccorsi ma per le sette persone non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.

Una prima ipotesi porta a pensare che il velivolo con a bordo i due spagnoli, fosse a quota molto più bassa del consentito: ma le indagini sono in corso e si attendono conferme concrete.