Direttore Finanziario: una figura aziendale sempre più strategica

Chief Financial Officer: il nuovo “pilota” delle aziende nell’era della Rivoluzione 4.0

Chiamato anche Direttore Finanziario, il Chief Financial Officer si occupa di tutte le attività legate al flusso di denaro, ricorrendo ai metodi contabili e agli strumenti matematico-statistici.

Chi è il Chief Financial Officer o Direttore Finanziario?

Le responsabilità e le attività svolte dal CFO possono variare da una società all’altra: a seconda delle dimensioni e del tipo di azienda in cui lavora, il suo ruolo cambia per adattarsi alle contingenze ed al contesto in cui si trova ad operare.

Ad esempio, un CFO che lavora per un’azienda IT dovrebbe avere una solida conoscenza degli ultimi sviluppi in questo determinato comparto.

Un Direttore finanziario di un’azienda alimentare dovrebbe avere una solida conoscenza delle ultime tendenze e sviluppi che riguardano il settore food.

Ogni CFO deve essere in grado di possedere un set di capacità e di skills finanziarie specifiche correlate al settore in cui si trova ad operare.

Il CFO svolge mansioni di gestione di dati finanziari, documentazione e presentazione di report, analisi delle tendenze e valutazione della performance finanziaria della società.

Oltre ad essere un “contabile”, il CFO integra i modelli matematici e statistici con dati di natura extra contabile per prevedere i trend economico-finanziari.

Inoltre, definisce ed implementa strategie aziendali per massimizzare i profitti della compagnia ed esegue valutazioni regolari di tutte le procedure finanziarie, al fine di fornire una consulenza di grande valore aggiunto riguardo i possibili miglioramenti.

Il Direttore finanziario deve essere anche un abilissimo mediatore tra l’azienda e i vari stakeholders aziendali (interni ed esterni).

Collabora con il reparto Risorse Umane per reclutare e formare nuovi membri del personale, interloquisce con la Direzione commerciale per analizzare le tendenze di marketing e lavora con la Funzione Legale durante le acquisizioni e/o le fusioni aziendali.

Una figura davvero olistica quella del CFO che:

analizza i dati finanziari e presenta report dei risultati

supervisiona i colleghi incaricati di documentare i rapporti

ricerca e valuta opportunità di espansione finanziaria

assicura che tutte le attività economiche rispettino le leggi e normative

trova modi per minimizzare spese e perdite.

Chief Financial Officer: Skills

Alla luce dei cambiamenti macroeconomici e del contesto competitivo in cui si trovano ad operare le aziende, il CFO deve possedere ottime competenze matematiche, informatiche e contabili, ma deve avere ottime capacità analitiche, di problem-solving e decisionali.

Deve essere in grado di fornire raccomandazioni accurate in tema di investimento e di pianificazione fiscale e finanziaria, deve essere in grado di identificare e risolvere problemi in modo tempestivo e deve saper esercitare il pensiero strategico.

Inoltre, il Direttore finanziario deve avere una grande attenzione ai dettagli e deve saper emettere report accurati.

Il CFO deve possedere abilità interpersonali e saper comunicare chiaramente, sia in forma orale che scritta, al fine di spiegare la terminologia e le procedure finanziarie complesse tramite un linguaggio non tecnico.

Deve essere multitasking e deve essere in grado di lavorare in ambienti dinamici e frenetici.

Oltre alle competenze sopra elencate, i Direttori Finanziari devono possedere competenze di leadership eccellenti, essere in grado di gestire gruppi di numerosi professionisti, coordinare le loro attività e motivarli verso il raggiungimento di una serie di obiettivi.

La loro capacità di guidare i team aziendali è fondamentale per lo sviluppo e il rendimento economico della società.