Dimagrire senza dieta, svelato il piatto che ti fa perdere peso

Sei in sovrappeso? Come dimagrire facilmente senza dieta: il piatto che ti farà perdere i chili di troppo senza fatica e senza sforzi.

Dimagrire senza dieta grazie al piatto che ti aiuterà a perdere peso senza sforzi: zero stress e tanti risultati!

Perdere i chili di troppo senza troppo sforzo e senza una rigida dieta da seguire: il sogno nel cassetto di chiunque, soprattutto quando si avvicina l’estate e l’ago della bilancia è salito un po’ troppo!

Anche la primavera sta passando velocemente e chili in eccesso accumulati durante le feste o durante la pandemia iniziano a vedersi. Vuoi perdere peso e non sai come fare?

Ecco svelato il piatto che ti fa dimagrire senza seguire alcuna dieta restrittiva, un cibo sano e leggero che ti aiuterà a ritrovare la forma fisica che tanto desideri: il riso.

Un alimento sano e nutriente pieno di proprietà benefiche oltre ad essere un alimento economico e facilmente reperibile, il riso vi aiuterà a perdere peso: vediamo come e perché!

Le proprietà benefiche e i consigli di utilizzo: scegli il riso integrale

Il riso è il vostro migliore alleato per perdere finalmente i chili di troppo ed eliminare il grasso accumulato.

Scegliere il riso integrale è la soluzione migliore per perdere peso, noterete un miglioramento del vostro equilibrio organico mangiandolo più spesso.

Il riso brillato invece, cioè quello bianco (ad esempio il riso carnaroli), possiede delle proprietà astringenti. Si rivela essere più adatto a chi soffre di irregolarità intestinale con sintomi di colite o diarrea.

Tra le ottime proprietà benefiche note del riso integrale segnaliamo che:

possiede maggiori proprietà sazianti rispetto ad altri cereali

rispetto ad altri cereali è facilmente digeribile ed assimilabile, riduce la sonnolenza dopo i pasti

ed assimilabile, riduce la sonnolenza dopo i pasti combatte la stitichezza perché ricco di fibre

è rinfrescante e disintossicante

ottima fonte di carboidrati e di energia

Come e perché mangiare il riso integrale per dimagrire senza sforzi?

Il riso integrale viene consigliato alle persone che vogliono perdere peso perché l’energia accumulata mangiandolo viene smaltita lentamente dall’organismo durante tutta la giornata.

Essendo un alimento privo di glutine è adatto alle persone che soffrono di celiachia e non provoca infiammazioni tiroidee.

Ricco di fibre e con un indice glicemico più basso vi aiuterà a condurre un’alimentazione più sana, senza smanie di cibo spazzatura e mega porzioni: vi sentirete più sazi e appagati durante la maggior parte della giornata.

Dovrete consumarlo come fonte di carboidrati del pasto e perciò in sostituzione di:

pane

pasta

patate

altri cereali

Si raccomanda di consumarne una porzione di riso integrale (70g circa) circa 4 volte a settimana: prima deve essere lessato in abbondante acqua salata, poi scolato e condito con 1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva.

Affiancate alla porzione di riso integrale una fonte, vegetale o animale, di proteine e una porzione di verdure per un pasto sano e bilanciato.

Per dimagrire dovrete comunque mantenere uno stile di vita sano mangiando cibi salutari in quantità giuste e facendo giornalmente dell’attività motoria per tenervi in forma.

Vi ricordiamo che prima di intraprendere un qualunque regime alimentare è sempre bene consultare il proprio medico nutrizionista soprattutto se si è in stato interessante o affetti da patologie, gravi e non.

