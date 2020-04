Si sdraia e fuoriesce tutto il davanzale, Diletta Leotta: l’allenamento da censura fa impazzire i fan

Diletta Leotta il work out è bollente, il suo seno straborda dal mini top: l’allenamento in terrazza manda in tilt i social

La sua straordinaria bellezza continua ad incantare milioni di follower. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è tornata di nuovo a far parlare di sé, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori sono le IG stories pubblicate sul suo account ufficiale che non sono passate inosservata ai suoi fan. Per quale motivo? Il volto di Dazn indossa un micro top che fa fatica a contenere le sue forme esplosive, fan in delirio.

Diletta Leotta: l’allenamento in terrazza è bollente

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta è la regina indiscussa di Instagram. Ogni volta le basta davvero pochissimo per risultare praticamente irresistibile. Come tutti gli italiani, anche la conduttrice siciliana sta trascorrendo le sue giornate a casa. Sul suo account Instagram ama condividere la sua quotidianità e mostrare come passa il suo tempo in quarantena.

Oltre a cucinare, tingersi i capelli, preparare dolci squisiti nella giornata della giornalista non manca lo sport. Non molte ore fa, ha condiviso una serie di Instagram stories che hanno mandato in delirio i fan. Per quale motivo? E’ pronta per una dura sessione di addominali ma quel che cattura l’attenzione di tutti è l’outfit scelto per l’allenamento.

Il mini top mostra le sue forme

Per avere un fisico come il suo, è necessario allenarsi con costanza e determinazione. Requisiti, questi, che di certo non mancano a Diletta Leotta. Ieri, la giornalista sportiva ha condiviso un intensa sessione di addominali in terrazza ma per l’occasione ha scelto di di indossare un paio di leggings neri aderenti e un top sportivo che fa a fatica a contenere il suo seno.

