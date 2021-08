Diletta Leotta, una nuova compagnia ha preso il posto di Can Yaman

Ma dov’è finita la coppia Can Yaman e Diletta Leotta? E’ questa la domanda che migliaia di persone si stanno chiedendo da qualche settimana: scopriamo di più.

I due sono abituati ad essere al centro dei gossip, ma ormai sembra essere una certezza la fine della storia d’amore tra Can e Diletta.



Però, ci sono ancora tantissimi dubbi da chiarire.

Diletta Leotta, ha rimpiazzato Can Yaman

I paparazzi e giornali di gossip si chiedono perché non riescono più ad avvistarli insieme.

Hanno imparato ad usare il teletrasporto oppure si sono lasciati? non ci sono conferme o smentite, ma solo tanti dubbi.

I due non stanno trascorrendo le vacanze insieme e da almeno un mese le voci sulla loro rottura sono sempre più forti.

Il volto di Dazn e il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno continuano a far parlare di sé perché durante i loro soggiorni in Sardegna, Montecarlo e la Sicilia non sono mai stati pizzicati insieme.

Diletta Leotta, però, non è sola, infatti è stata con le sue amicizie più strette, tra cui Elodie Di Patrizi.

Con la cantante ha trascorso dei momenti di puro relax e divertimento, senza Can Yaman: cosa sarà successo? scopriamo il parere di un noto esperto di gossip.

L’indiscrezione di Alessio Poeta a Estate in Diretta

Ormai è sulla bocca di tutti questa complicata e misteriosa love story.

Recentemente, su Rai uno, nel corso della trasmissione pomeridiana Estate in Diretta, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, Alessio Poeta ha detto la sua.

Il giornalista ed esperto di gossip, ha rivelato che secondo lui non sarebbe mai realmente iniziata la relazione tra i due.

E’ solo una montatura per ottenere più popolarità, insomma una storia nata a tavolino.

Non è la prima volta che sentiamo affermazioni di questo tipo, infatti, tantissime persone sui social condividono lo stesso pensiero di Alessio Poeta.

