Diletta Leotta ‘umilia’ pubblicamente Totti, il video imbarazzante con l’ex calciatore diventa virale

La Star di DAZN umilia pubblicamente l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Il video di Diletta Leotta sui social diventa subito virale

Diletta Leotta è ormai una delle icone del giornalismo, amata da molti uomini non solo per la sua bellezza mozzafiato ma anche per essere tra le poche donne colte in fatto di Calcio.

Tra qualche settimana inoltre, come è noto la vedremo solcare il palco dell’Ariston insieme ad Amadeus al Festival di Sanremo. I fan ne sono entusiasti e ammettono che la sua presenza renderà tutto molto più ‘interessante’.

Dopo il suo ultimo scatto bollente, la giornalista sportiva ritorna al centro del gossip a seguito della sua intervista all’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, durante il quale lo ‘umilia’. Il video sui sociale è diventato virale. Scopriamo di più.

Diletta Leotta ‘umilia’ il Pupone

A seguito della sua lunga intervista a Francesco Totti, la Star di DAZN ha pubblicato alcuni video e alcune foto insieme.

Diletta Leotta nel video subito divenuto virale sui social, ‘umilia’ letteralmente l’ex capitano della Roma, mettendolo a ‘porta’ segnando anche goal.

Il siparietto della giornalista e dell’ex giocatore giallo-rosso ha subito conquistato i fan (l’articolo continua dopo il video):

Il selfie dopo l’esultanza di Diletta Leotta

E come dopo ogni goal che si rispetti, non è mancato il momento di ‘esultanza’ per la bella giornalista di DAZN, la quale ha voluto emulare l’iconico selfie di Francesco Totti.

Come si vede anche nel video, il Pupone era solito farsi un selfie con i suoi tifosi alle spalle. Particolarità dello scatto la sua ‘boccuccia’, un vero e proprio simbolo per l’ex calciatore.

Così dopo l’intervista e qualche lezione di calcio, i due si sono concessi in un selfie con la ‘boccuccia’ per immortalare quel momento di ‘esultanza’ per la Leotta.

Ecco la foto diventata virale sui social: