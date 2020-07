In tutti gli scatti lo zoom cade sul lato A esplosivo: lei si mostra con diversi indumenti, ma nessuno riesce a contenergliele.

Dopo un lungo periodo lontano dalla televisione, a causa del coronavirus, Diletta Leotta è tornata al timone del programma in onda su Dazn interamente dedicato alla Serie A.

In questi giorni, la giornalista sportiva ha completamente abbandonato il suo look da smart working e si mostra sui social più bella che mai. Nelle ultime Instagram stories, la conduttrice siciliana indossa un top aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta: il top non contiene

Dopo quasi tre mesi lontana dalle telecamere, Diletta Leotta è tornata alla conduzione del programma sportivo in onda sulla piattaforma Dazn. Durante la quarantena, la giornalista sportiva ha continuato a lavorare intervistando alcune leggende del calcio ma l’ha fatto indossando look da smart working ( uno degli ultimi la ritrae con abito corto e delle bellissime ciabatte come potete vedere QUI).

La giornalista sportiva ama condividere momenti della sua vita quotidiana e, molti di questi, fanno perdere la testa ai suoi seguaci. Nelle ultime ore, infatti, non sono passate inosservate alcune stories che la immortalano in una veste decisamente bollente.

L’ultimo post è da capogiro

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa perfettamente come stupire i suoi ammiratori. E ci è riuscita anche con il suo ultimo post e stories condivise sul suo account Instagram.

Nel dettaglio, la conduttrice siciliana ha condiviso diverse stories scatto che la ritraggono con indosso con outfit che mettono ben in mostra le sue forme esplosive.

Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti. Il motivo è semplice: la sua bellezza è disarmante!