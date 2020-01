Diletta Leotta in minigonna, la mano sulla coscia scivola proprio lì. L’allenamento in mini top e pantaloni attillati mandano in tilt il web.

Il suo è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Diletta Leotta è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico non solo per la sua indiscussa bellezza ma soprattutto per il suo talento. Da anni, è conduttrice di numerosi programmi di successo che l’hanno consacrata come una delle presentatrici più amate e seguite di sempre. La giornalista sportiva è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci come è successo in questi giorni con scatti e clip da capogiro.

Diletta Leotta in minigonna

La conduttrice siciliana ha deciso di trascorrere le sue vacanza di Natale a Dubai, così come mostrano i numerosi scatti condivisi su Instagram. Diletta Leotta, per la serata di Capodanno, ha indossato un vestito decisamente sensuale: un abito da sera che lascia scoperte le spalle e buona parte del suo seno prosperoso ed una minigonna molto corta che mette in mostra le gambe.

L’attenzione dei fan, tuttavia, si è concentrata su un dettaglio: ovvero la posizione della mano sulle cosce, niente di particolarmente provocante ma sufficiente per scatenare la fantasia dei suoi ammiratori. Non molte ore fa, la giornalista sportiva ha condiviso una serie di stories da capogiro in cui mostra l’allenamento per mantenersi in forma. I followers, però, sono stati rapiti dall’outfit scelto per il suo work out.

Top e pantaloni aderenti incantano i fan

La conduttrice siciliana sa come lasciare tutti a bocca aperta. Non molte ore fa, Diletta Leotta ha condiviso una serie di IG stories in cui si mostra mentre esegue alcuni esercizi per mantenersi in perfetta forma.

Ma quel che ha lasciato tutti senza parole è la tuta sportiva indossata dalla giornalista sportiva: un top e un pantalone attillato evidenziano le sue forme sinuose.