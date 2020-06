Lo fa colare tutto sul décolleté scoperto, Diletta Leotta: il video ai fornelli fa venire l’acquolina

Diletta Leotta pazzesca ai fornelli, l’outfit scelto in cucina non passa inosservato: top e scollatura profonda mandano in tilt i social

Il suo sorriso e la sua disarmante bellezza fanno battere il cuore di milioni di fan. Diletta Leotta ha dimostrato, sin da subito, di avere un grande talento, tanto da conquistare il titolo di una delle migliori conduttrici del piccolo schermo. La giornalista sportiva sa come far perdere la testa ai propri follower. Non molte ore fa, ha condiviso una stories che è passata inosservata: ai fornelli indossa un top aderente che fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

Diletta Leotta ai fornelli

Nasce a Catania nel 1991 e sin da ragazzina dimostra di aver grande talento. Diletta Leotta, all’età di 17 anni, inizia a collaborare Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Si è fatta conoscere sul piccolo scherno in veste di “meteorina” di Sky Meteo 24 nel 2012 e lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? su POKERItalia24. La showgirl siciliana inizia ad affermarsi nel mondo dello spettacolo in veste di conduttrice Sky Serie B su Sky Sport 1. (continua dopo il post).

Da quel momento, il suo successo è inarrestabile e sul web è una vera star. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 6,6 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. L’ultima IG stories pubblicata ha lasciato tutti senza parole.

Il top è davvero aderente

L’ultima IG stories ritrae Diletta Leotta ai fornelli. La giornalista sportiva probabilmente è alle prese con la preparazione di un gustoso dolce ma il suo look non è passato inosservato.

La conduttrice siciliana indossa un top aderente lilla caratterizzato da una profonda scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

