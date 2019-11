Diletta Leotta guarda il ragazzo con solo le mutandine, la scena fa sognare – VIDEO

Diletta Leotta, la scena imbarazzante in camerino con un uomo: mentre la conduttrice guarda le sue mutande lui gli spunta davanti

Una delle donne più sensuali della televisione italiana è, senza ombra di dubbio, Diletta Leotta. Classe 1991, la showgirl siciliana è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico non solo per il suo talento, ampiamente dimostrato nelle vesti di conduttrice, ma anche per il suo fascino. Nelle ultime ore, il volto di Dazn è protagonista di un geniale spot della Intimissimi in cui la ritrae in un negozio del brand mentre è intenta a comprare slip ma non è da sola: davanti a lei si presenta un uomo seminudo.

Diletta Leotta fa sognare con il nuovo spot

La sua bellezza e sensualità hanno bucato lo schermo. Nonostante la sua giovane età, Diletta Leotta è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per il suo talento, oltre che per la sua bellezza. Nella vita è una speaker radiofonica, conduttrice, modella e doppiatrice. Non molte settimane fa, infatti, il volto di Dazn ha condiviso con i suoi seguaci un importante notizia: è la doppiatrice del personaggio di Mandy nel cartone animato ‘Pupazzi alla Riscossa’.

La conduttrice siciliana è seguitissima sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Sul proprio account Instagram ha condiviso un nuovo video che ha destato molto scalpore sui social, ecco il motivo.

Il video in camerino con un uomo

Il nuovo spot di Intimissimi piace davvero a tutti. Il merito è anche della protagonista, Diletta Leotta, che nella clip in questione è esperta di intimo maschile.

Nel dettaglio, lo spot mostra la conduttrice siciliana mentre sceglie le mutante maschili e ad un tratto il cliente che è entrato nel camerino si accorge che a pochi passi c’è lei. La showgirl siciliana gioca e si diverte con un altro cliente dello store ma ad un certo punto va via.