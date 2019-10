Diletta Leotta, lo spacco inguinale si apre durante la camminata provocante: la foto bollente

Diletta Leotta bollente su Instagram, lo spacco inguinale si apre durante la sensuale camminata: la clip infiamma il web

Uno dei personaggi televisivi più seguiti sulle piattaforme social e in tv , è senza alcun dubbio, Diletta Leotta. I suoi seguaci non perdono mai un suo scatto e la sua bellezza ha incantato milioni di tifosi non solo del Bel Paese che non perdono nemmeno uno scatto da lei pubblicato in rete. Nelle ultime ore circola sul web una IG stories che ha ipnotizzato i suoi fan. Per quale motivo? Lo spacco della conduttrice siciliana si apre un pò troppo e l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Diletta Leotta, lo spacco del vestito rapisce i fan

Una delle donne più desiderate dagli italiani e non solo è Diletta Leotta. La sua bellezza non passa inosservata e nel corso degli ultimi anni è riuscita a conquistare una grande pubblico non solo per la sua indubbia bellezza e sensualità ma anche grazie al suo talento. Da conduttrice del Telegiornale sportivo in collaborazione con Gianluca Di Marzio su Sky e volto della Serie B è ora inviata del programma calcistico di Dazn di cui cura la rubrica ‘Diletta Gol’.

Non molte ore fa, la conduttrice siciliana ha pubblicato un IG stories che ha mandato in delirio il popolo del web. Il motivo è semplice: indossa un bellissimo vestito fucsia che , oltre a mettere in evidenza le sue forme da capogiro, mostra più del dovuto.

L’IG stories che ha incantato i suoi fan

La showgirl di origini siciliane ha condiviso una nuova foto sui social in cui posa in mezzo alla natura seduta su uno steccato di legno in campagna.

La giovane giornalista sportiva indossa uno stupendo abito fucsia con uno spacco vertiginoso. Nella sua ultima Instagram Stories, la giornalista di Dazn ha postato una clip che inquadra le sue gambe dall’alto mentre cammina.