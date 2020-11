Diletta Leotta sotto la felpa niente: tutti guardano lì

La conduttrice giornalistica su Instagram indossa un felpone nero e stivaletti: le gambe scoperte e l’attenzione è tutta sul dettaglio bollente.

Sorridente e pronta a scattarsi una foto, Diletta Leotta si mostra su Instagram con una mise che ha fatto fare gli occhi a cuoricino ai suoi fan.

La bella conduttrice di DAZN, infatti, sul suo account ufficiale, ha fatto vedere ai follower l’outfit scelto per una giornata in casa.

Felpone con stampa che arriva poco sopra il ginocchio e stivaletti, hanno fatto impazzire i suoi seguaci che hanno virato tutta la loro attenzione proprio lì…

Diletta Leotta, fan impazziti per il suo outifit: tutti guardano lì

La conduttrice sportiva ha postato una nuova foto su Instagram, in cui mostra ai fan il suo outfit da casa, semplice, ma di tendenza, che enfatizza la bellezza di Diletta Leotta che non perde un momento per mostrare ai suoi seguaci la sua beltà.

Ecco lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



La felpa che indossa è lunga e si ferma giusto poco prima delle ginocchia.

Sul felpone c’è una stampa e sotto le sinuose gambe, sulle quali si è concentrata l’attenzione dei suoi fedeli follower. A completare l’outfit, degli stivaletti neri al polpaccio.

Lo scatto ha ricevuto una pioggia di like e tanti commenti, soprattutto dai maschietti, che hanno espresso il proprio giubilo nel vedere la bella siciliana in posa.

Diletta, una star di Instagram

Diletta Leotta è molto seguita su Instagram. È una vera star del web, in quanto – sul suo profilo ufficiale sul popolare social network – conta ben 7.2 milioni di fan.

Una cifra notevole che la rende una vera influencer: spesso, infatti, la vediamo sponsorizzare prodotti di diversa natura – come smartphone o abbigliamento, proprio perché ha un pubblico vasto con il quale interagisce ogni giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

D’altronde, Diletta ha un viso che buca l’obiettivo, quindi è comprensibile che venga contesa dai vari brand.