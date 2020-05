Fondoschiena troppo gonfio ‘Ti ha punto un’ape?’, Diletta Leotta sul terrazzo e sul prato fa mozzare il fiato

Diletta Leotta, prima passeggiata dopo la quarantena: gli shorts maculati che indossa mandano in delirio il popolo del web

Come tutti gli italiani, Diletta Leotta ha trascorso questi ultimi due mesi a casa. Il 4 maggio la fase di lockdown è terminata e, per tale motivo, la prima cosa che ha fatto la giornalista sportiva è concedersi una bellissima passeggiata all’aperto. L’outfit scelto per la fine della sua quarantena non è passato inosservato: gli short maculati fasciano il suo lato B da urlo.

Diletta Leotta, passeggiata all’aperto col lato B in primo piano

Una Diletta Leotta più che rilassata quella sui social. La conduttrice siciliana ha trascorso la sua quarantena insieme al suo fidanzato, Daniele Scardina. I due stanno insieme da molto tempo e, in una recente intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, il campione di pesi super medi di boxe ha raccontato come ha trascorso questo periodo insieme a Diletta:

“Ci piace cucinare insieme, stare sul divano a guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al cento percento e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”.

La coppia è davvero felice insieme così come mostrano anche le foto pubblicate dal magazine Chi che li immortala sul terrazzo pronti a godersi il sole:

Gli shorts maculati incantano il web

Lunedì è terminata la cosiddetta fase ‘lockdown’. Per tale motivo, la sensualissima Leotta, munita di mascherina, la prima cosa che ha fatto dopo la quarantena è una bellissima passeggiata al parco.

Tuttavia, c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci: gli shorts maculati che indossa fasciano il suo lato B da urlo. Un utente ha scritto:

Dietro ti ha punto un’ape?

Ecco il post del volto di Dazn che ha infiammato il web:

Insomma, qualsiasi cosa indossi la presentatrice sportiva riesce sempre a canalizzare l’attenzione su di sé. Come fanno i calciatori a non distrarsi? Forse sa che deve nascondersi altrimenti la partita finisce per non avere più luogo!

