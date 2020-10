Il suo risveglio è completamente senza veli: distesa sul letto è un’esplosione di fascino e sensualità, web in delirio.

Si mostra in tutto il suo splendore sui social mentre fa colazione non molto vestita.

La bellissima Diletta Leotta torna ad innalzare le temperature social. Direttamente dalla stanza d’albergo di Catanzaro, in occasione del match tra Crotone e Juventus, la conduttrice siciliana ha condiviso una IG story decisamente bollente: mostra le sue gambe completamente senza veli.

Diletta Leotta, il dolce risveglio

Dopo un lungo periodo di vacanze alla scoperta di bellezze nostrane, Diletta Leotta è tornata al timone del noto programma calcistico di Dazn più carica che mai.

Dopo la pubblicazione del suo primo libro “Scegli di Sorridere” dove racconta i momenti più difficili della sua carriera sul piccolo schermo, la conduttrice si è dedicata intensamente al suo lavoro.

La giornalista sportiva, arrivata a Crotone per l’attesissimo match tra Crotone e Juve, ha pensato bene di rilassarsi prima della gara con una ricca colazione a letto.

In queste ore, ha mandato in visibilio la rete. Per quale motivo? Ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che lascia ben poco spazio alla fantasia del suo pubblico virtuale.

Gambe scoperte mentre fa colazione

Non c’è alcun dubbio: Diletta Leotta sa perfettamente come incantare i suoi follower. In queste ore, è apparsa una storia sul suo profilo Instagram che ha catturato lo sguardo di tutti.

Prima della gara ha pubblicato una clip che la ritrae la distesa sul letto dove si vedono le sue gambe scoperte ed un vassoio con la colazione.