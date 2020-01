Diletta Leotta si mostra ai fans come madre natura l’ha fatta, la giovane giornalista si mostra ai social senza trucco, lo scatto che fa parlare il web

La bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta è una delle donne che negli ultimi anni ha fa fatto impazzire il mondo maschile. La sua sensualità e la sua bellezza hanno stregato il pubblico. La giovane però nonostante la sua bellezza viene apprezzata tanto anche per la sua bravura.

Diletta Leotta sui social

La giovane showgirl e giornalista, come abbiamo già detto, è una delle donne più adorate dal pubblico, sopratutto quello maschile. Curve mozzafiato e viso d’angelo e capelli biondi, attirano parecchio i fans, tanto da ricevere tantissimi followers sui social.

A quanto pare infatti la giornalista sportiva vanta di avere milioni di followers che la rendono ancora più famosa e amata dal pubblico. Come le altre, anche la Leotta sfrutta i social per pubblicare foto e video dove viene ritratta sempre bellissima, eppure sembra che qualche tempo fa la giovane showgirl si sia scattata un selfie senza trucco. La giovane infatti ha osato e si è immortalata in una foto proprio come madre natura l’ha creata.

Diletta Leotta senza trucco

La giovane molto attiva sui social infatti ha voluto pubblicare uno scatto dove si è mostrata ai suoi numerosissimi fan senza un filo di makeup. Uno scatto davvero insolito che nessuno si aspettava visto che la giornalista si mostra sempre super elegante e preparata. La bella Diletta infatti ha pubblicato uno scatto dove fa colazione senza trucco e senza inganno. Ma la sua bellezza va oltre al trucco e a quanto pare Diletta sembra essere addirittura più bella di quanto lo è con il trucco, ecco la foto: