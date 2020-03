Diletta Leotta manda in delirio i suoi fan sui social. La tenuta da smart warking stuzzica le fantasie dei fan, la magliettina striminzita non contiene

Diletta Leotta è ormai non solo la star di DAZN ma anche una Stella sui social, ove vanta milioni di follower.

In queste settimane come molti volti noti dello spettacolo intrattiene il suo pubblico da casa, documentando la sua quarantena.

Dopo aver sedotto gli italiani preparando la carbonara fasciata da un paio di shorts inguinali, la giornalista torna a stuzzicare i suoi follower in tenuta da Smart Working.

L’outfit striminzito fa impazzire gli utenti su Instagram: la foto diventa subito virale. Scopriamo tutti i dettagli.

La magliettina troppo corta manda in visibilio i fan

Ha mandato in tilt i social la bella giornalista di DAZN, che ai tempi della quarantena lavora come molti dipendenti direttamente da casa, grazie allo smart warking per Radio 105, in cui è ormai la voce iconica delle ore 12.

Bellissima e sensuale, si mostra al suo pubblico leggermente spettinata, e fasciata da una magliettina e uno shorts davvero succinti e ‘mini’ mentre è seduta alla sua scrivania.

L’outfit mette in evidenza le sue curve armoniose. I fan non hanno potuto fare a meno di posare i loro occhi sul prominente balconcino della giornalista, il quale sembra quasi esplodere dalla magliettina troppo corta e trasparente.

Lo shorts nero invece mette in risalto il suo lato b e le sue gambe perfette, che si incrociano sotto la scrivania.

La foto diventa virale

Lo scatto è riuscito subito a conquistare quasi 500mila like in pochissimo tempo, oltre a migliaia di commenti da parte dei follower ben lieti di scorgerla tra le loro bacheche in queste giornate di quarantena.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘grazie diletta con queste tue foto la mia quarantena migliora’

e ancora:

‘se solo quella sedia potesse parlare’

e poi:

‘Sempre bellissima’

Ecco lo scatto pubblicato da Diletta Leotta che ha stuzzicato gli utenti in quarantena: